Το κώδωνα του κινδύνου για διάσπαση του δημόσιου σχολείου και περιορισμό των δικαιωμάτων εκπαιδευτικών έκρουσε ο πρόεδρος της ΔΟΕ.

Ο Σπύρος Μαρίνης, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), χαρακτήρισε ως πολιτική επιλογή της κυβέρνησης την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, κατά την ακρόαση φορέων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Όπως τόνισε, η κατάργηση αυτή εξυπηρετεί την περικοπή δαπανών στην παιδεία, την αναζήτηση πόρων και χορηγών, αλλά και τον έλεγχο των εκπροσώπων. Ο Σπ. Μαρίνης υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πλήρης απαξίωση του δημόσιου σχολείου, με την απώλεια της κρατικής ευθύνης για τη χρηματοδότησή του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διάσπαση του ενιαίου σχολείου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διάταξη που αφορά το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να «λειάνει γωνίες», αλλά αφήνει σε ισχύ το σύνολο των αντεργατικών ρυθμίσεων που περιορίζουν την ελευθερία των εκπαιδευτικών να αναδεικνύουν τα προβλήματα. Έφερε ως παράδειγμα τις διώξεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε απεργία, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, πλήττει τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ κατέληξε ότι οι αλλαγές αυτές, τόσο στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών όσο και στο πειθαρχικό πλαίσιο, υπονομεύουν τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και ενισχύουν την εργασιακή ανασφάλεια των εκπαιδευτικών, ενώ τόνισε την ανάγκη προστασίας του δημόσιου σχολείου και των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτό..

Η ΔΟΕ καλεί την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις ρυθμίσεις και να διασφαλίσει την κρατική χρηματοδότηση των σχολείων, τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και τη διατήρηση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης.

