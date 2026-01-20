Πώς θα τιμήσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στις 27 Γενάρη.

Με εγκύκλιο της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας καλούνται να αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες την προσεχή Τρίτη 27 Ιανουαρίου σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Το φετινό θέμα είναι: «Το Ολοκαύτωμα στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων», το οποίο συνδέεται με τον μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο για μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου. Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των αφοερωματικών δραστηριοτήτων μπορούν να οργανώσουν τις δράσεις με βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες του σχολείου τους, με προτεινόμενες δραστηριότητες όπως συζητήσεις, προβολές, ψηφιακές εκθέσεις και ανάγνωση κειμένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d7d37zscp5rl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα σχολεία τιμούν την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: Ο συμβολικός χαρακτήρας των εκδηλώσεων

Η 27η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος με απόφαση της ελληνικής Βουλής, ενώ ο ΟΗΕ την καθόρισε ως Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος με το ψήφισμα A/RES/60/7 του Νοεμβρίου 2005. Η ημέρα αυτή προσφέρει στα σχολεία μια σημαντική ευκαιρία να συμβάλουν στη διατήρηση της μνήμης, στην εκπαίδευση των νέων και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας, προετοιμάζοντας τους μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι και ενημερωμένοι πολίτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cypohvk2sno1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πηγές του Υπουργείου τονίζουν στο Dnews ότι σκοπός των αφιερωματικών εκδηλώσεων στα σχολεία είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τι συνέβη στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να μάθουν για την τύχη των Εβραίων και των άλλων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, με τη βοήθεια που προσφέρει η μελέτη των ιστορικών στοιχείων, η χρήση των φωτογραφιών και των μαρτυριών. Τέλος να συζητήσουν τη σημασία των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από το γεγονός και τη σύνδεσή του με αντίστοιχα σύγχρονα προβλήματα, όπως ο ρατσισμός, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες, η ρητορική του μίσους και ο αντισημιτισμός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d7d1p3cbfo89?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε την εγκύκλιο