Τι ισχύει για την λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών στην Αττική μετά την απόφαση για λουκέτο στα σχολεία, οι εξαιρέσεις.

Κακοκαιρία με πολύ έντονα φαινόμενα αναμένουν τις επόμενες ώρες οι μετεωρολόγοι κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά για κλειστά σχολεία οριζόντια σε όλη το Λεκανοπέδιο αύριο Τετάρτη 21 Γενάρη πολλοίς γονείς αναρωτιούνται αν η αναστολή λειτουργίας καλύπτει και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Σε γενικές γραμμές οι Δήμοι επεκτείνουν την απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μέχρι στιγμής λουκέτο στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς έχουν επιβεβαιώσει ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Βύρωνα, ο Δήμος Ηλιούπολης, ο Δήμος Πειραιά και ο Δήμος Νίκαιας Ρέντη. Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί στον Μαραθώνα, στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό καθώς και στο Δήμο Φυλής. Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και στη Νέα Σμύρνη. Δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Ο Δήμαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος αποφάσισε να παραμείνουν κλειστοί οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και απευθύνει ισχυρή σύσταση το ίδιο να πράξουν και οι ιδιωτικοί. Κλειστοί θα παραμείνουν προληπτικά αύριο (21/01) οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, δημοτικοί και ιδιωτικοί, στον Δήμο Κηφισιάς. Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και στην Ελευσίνα. Κλειστοί επίσης θα παραμείνουν και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Στον Δήμο Παλλήνης θα παραμείνουν κλειστοί οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Παράλληλα ο Δήμος Περιστερίου ενημερώνει ότι δεν θα λειτουργήσουν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Οι βρεφονηπιακοί/ παιδικοί σταθμοί του Δήμου Μεταμόρφωσης δεν θα λειτουργήσουν, από την στιγμή που κρίνεται ότι υπάρχει ενδεχόμενο κινδύνου στην μετακίνηση των παιδιών.

Ωστόσο Δήμοι της Αττικής ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ανοιχτούς τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς τους, επισημαίνοντας ότι η προσέλευση είναι προαιρετική και εναπόκειται στην κρίση των γονέων. Συγκεκριμένα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν ανοιχτοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί χωρίς μεταφορά από τα σχολικά λεωφορεία με στόχο την διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Ωστόσο, η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται με ευθύνη των γονέων. Ανοιχτοί οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Νέας Ιωνίας θα λειτουργήσουν κανονικά.

