Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έντονες χιονοπτώσεις και ανέμοι που φθάνουν τα 9 μποφόρ: Η ΕΜΥ προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα.

Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού η ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο Τετάρτη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης - με ειδική μάλιστα αναφορά στην Αττική.

Πιο αναλυτικά, η ΕΜΥ διευκρινίζει πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από την Πελοπόνησσο (κυρίως Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) κι έπειτα θα περάσει στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης,

Η σειρά της Αττικής θα έρθει από το μεσημέρι (ή το απόγευμα) της Τετάρτης, ενώ θα ακολουθήσουν η Θεσσαλία, οι Σποράδες και οι Κυκλάδες.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης και έως το μεσημέρι της Πέμπτης ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, ενώ τελευταία η κακοκαιρία θα χτυπήσει τα Δωδεκάνησα.

Υπενθυμίζεται πως για επικίνδυνα φαινόμενα έχει προειδοποίησει και το σύνολο των μετεωρολόγων.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, «αύριο στον νομό Αττικής - κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα - περιμένουμε πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ικανές να δημιουργήσουν σημαντικά πλημμυρικά επεισόδια», ενώ αντίστοιχη προειδοποίηση εξέδωσε κι ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, το διήμερο Τετάρτη - Πέμπτη αναμένονται «ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική και νότια Ελλάδα , ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη».

«Προσοχή στην Αττική» ζήτησε και ο Σάκης Αρναούτογλου: «Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στην Αττική, τη νοτιοανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη».