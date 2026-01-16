«Το σχολείο χρειάζεται εμπιστοσύνη, διάλογο και στήριξη. Όχι αυτόφωρα και χειροπέδες».

Η σύλληψη διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών με τη διαδικασία του αυτοφώρου, και μάλιστα εντός του σχολικού χώρου, συνιστά θεσμικά απαράδεκτη πρακτική. Η ποινικοποίηση της παιδαγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των σχολείων υπονομεύει το εκπαιδευτικό έργο, καλλιεργεί κλίμα φόβου και απαλλάσσει το κράτος από τις ευθύνες του. Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να λειτουργούν ως αποδιοπομπαίοι τράγοι ενός συστήματος που αδυνατεί να στηρίξει ουσιαστικά τη δημόσια εκπαίδευση και τους λειτουργούς της.

Απαιτείται:

Ο άμεσος τερματισμός της πρακτικής του αυτοφώρου για ζητήματα διοικητικής και παιδαγωγικής φύσης.

Σαφές θεσμικό πλαίσιο που να προστατεύει τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων με παιδαγωγικούς και διοικητικούς μηχανισμούς, όχι με αστυνομικές παρεμβάσεις.

Ουσιαστική στήριξη των σχολείων με προσωπικό, πόρους και θεσμική κάλυψη.

(Τηλέμαχος Κουντούρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)