Ποια σχολεία του Δήμου θα ανοίξουν στις 9 και ποια σύμφωνα με το κανονικό τους ωράριο.

Τα σχολεία αύριο στο Δήμο Καρπενησίου θα ξεκινήσουν κανονικά με εξαίρεση τα σχολεία σε Φουρνά, Κλειτσού και Στένωμα που θα ξεκινήσουν στις 9. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου την Τετάρτη 14 Ιανουρίου οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καρπενήσι θα λειτουργήσουν κανονικά σύμφωνα με το ωράριό τους. Εξαίρεση αποτελούν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Φουρνάς - Κλειτσού (Πλάτανος), Στενώματος,θα λειτουργήσουν από τις 9:00. Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το ωράριό τους.

