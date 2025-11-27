Οι μαθητές του Κιλκίς μετά την αυριανή αργία χωρίς μαθήματα θα επιστρέψουν στα θρανία την Δευτέρα 1/12.

Το σημερινό σχόλασμα για τους μαθητές του Κιλκίς έφερε χαμόγελα τριημέρου καθώς αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εορτής των πολιούχων και προστατών του Δήμου, ΠεντεκαίΔεκα Μαρτύρων. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα επιστρέψουν στα θρανία την προσεχή Δευτέρα 1η Δεκέμβρη έχοντας εκμεταλλευτεί την εμβόλιμη τριήμερη ανάπαυλα από τις σχολικές και εξωσχολικές υποχρεώσεις καθώς η αργία είναι για όλες τις εκπαιδευτικές δομές του Δήμου.

Πέντε & Δέκα Μάρτυρες: Η γιορτή των πολιούχων του Κιλκίς φέρνουν κλειστά σχολεία στις 28/11

Οι εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης των πολιούχων υλοποιούνται από τον Δήμο Κιλκίς με τη συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου και των τοπικών πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων. Οι ΠεντεκαίΔεκα Μάρτυρες εορτάζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 28 Νοεμβρίου και μαρτύρησαν μετά από βασανισμό το 363 στην Τιβεριούπολη (Στρώμνιτσα), επί Ιουλιανού. Οι Έλληνες κάτοικοι της Στρώμνιτσας μετέφεραν τις λατρευτικές παραδόσεις τους στο Κιλκίς. Στις 26 Ιουνίου 1913 εισήλθε στην πόλη της Στρώμνιτσας μία ίλη ελληνικού ιππικού και την απελευθέρωσε. Το ελληνικό στοιχείο της πόλης, που κυριαρχούσε στην περιοχή, υποδέχτηκε πανηγυρικά τους απελευθερωτές.

Ακολούθως όμως με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου στις 26 Ιουλίου 1913 τμήμα της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Στρώμνιτσας, επιδικάστηκε στους Βουλγάρους. Η εξέλιξη αυτή υποχρέωσε τους Έλληνες Στρωμνιτσιώτες να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να καταφύγουν στην Ελλάδα. Κάποιοι εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και πολλοί στην ερειπωμένη από την ιστορική μάχη της 21ης Ιουνίου 1913 πόλη του Κιλκίς (περίπου 3.500).

Οι Στρωμνιτσιώτες έφεραν μαζί τους στο Κιλκίς ως κειμήλια την παλαιά εικόνα των ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων και το λείψανο του αγίου Πέτρου, ενός εκ των ΠεντεκαίΔεκα Μαρτύρων πολιούχων της Στρώμνιτσας. Εναπόθεσαν τα κειμήλια σε έναν παλαιό ναό της Μεταμορφώσεως κοντά στο Κοιμητήριο, τον οποίο μετονόμασαν σε ναό των ΠεντεκαίΔεκα Μαρτύρων και από τότε καθιερώθηκαν ως πολιούχοι του Κιλκίς.