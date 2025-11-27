Κλειστά σχολεία φέρνει η κακοκαιρία Adel με δήμους και σήμερα να ανακοινώνουν την αναστολή λειτουργίας και για αύριο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Κλειστά σχολεία είχαμε εχτές σε Κέρκυρα, Ανδραβίδα και στον Δήμο Ξηρομέρου ενώ σήμερα αναμένεται πολλοί δήμοι να προχωρήσουν σε ανάλογες αποφάσεις, δεδομένου ότι αναμένεται επιδείνωση της κακοκαιρίας Adel.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, κ. Πουλημένος τόνισε πως «είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κόκκινο συναγερμό για την Κέρκυρα. Προχτές το βράδυ και χτες το πρωί δεν επιβεβαιώθηκε αλλά επιβεβαιώθηκε χτες το απόγευμα. Η κατάσταση σήμερα το πρωί είναι υπό έλεγχο, η στάθμη έχει πέσει. Έχουμε τις συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων. Και στο οδικό δίκτυο αντιμετωπίζουμε προβλήματα».

«Έχουμε κλειστά σχολεία όλων των βαθμίδων στη κεντρική Κέρκυρα ενώ προβλήματα παρουσιάζονται και στο βόρειο τμήμα του νησιού και στο νότιο. Το έδαφος είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει τις νέες βροχές» ανέφερε ο κ. Πουλημένος.

Την ίδια στιγμή με ανάρτησή του στα social media, ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας εφιστά την προσοχή για έντονα φαινόμενα σε 7 περιοχές και συγκεκριμένα Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο, κεντρική Μακεδονία, ανατολική Μακεδονία - Θράκη.

Συνεπώς, δεδομένων των νέων στοιχείων για την πορεία της κακοκαιρίας δεν αποκλείεται και αύριο Παρασκευή να έχουμε κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας.

Live η πορεία της κακοκαιρίας