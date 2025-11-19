Αλλάζουν όλα στην διοργάνωση των μαθητικών πάρτι σε χώρους διασκέδασης, η διαδικασία καταχώρΙσης στο events.gov.gr.

Όλες οι μαθητικές εκδηλώσεις και τα πάρτι που πραγματοποιούνται σε κλαμπ ή άλλους χώρους διασκέδασης θα πρέπει πλέον να δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα events.gov.gr, στο πλαίσιο των νέων ψηφιακών εφαρμογών που παρουσίασαν από κοινού οι Υπουργοί Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ, καπνού και προϊόντων άτμισης, εξασφαλίζοντας ότι οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Μέσω της πλατφόρμας, οι διοργανωτές καταχωρούν την εκδήλωση, παράγεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με QR code και αποθηκεύεται στις «Θυρίδες Πολίτη» τους. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, το QR code επιτρέπει την επιβεβαίωση της νομιμότητας της εκδήλωσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decjrqiwtz8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

events.gov.gr: Βήμα βήμα η διαδικασία καταχώρισης μαθητικής εκδήλωσης

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν πριν την διεξαγωγή της μαθητικής εκδήλωσης το 15μελες του σχολείου καλείται να προβεί σε συνεργασία με τον χώρο διασκέδασης που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση στην καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων. Η καταχώρηση γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του χώρου στον οποίο θα διενεργηθεί η εκδήλωση, με παράλληλη αποδοχή από τον διοργανωτή (πελάτη του χώρου της εκδήλωσης) και την υπογραφή κατάλληλου ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του χώρου συνδέεται με τα στοιχεία Taxis του (ή της επιχείρησης) και συμπληρώνει τα στοιχεία της εκδήλωσης καθώς και το ΑΦΜ του διοργανωτή της εκδήλωσης.

Εφόσον ο διοργανωτής της εκδήλωσης είναι νομικό πρόσωπο, παρέχεται το ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου αυτού.

Αν ο διοργανωτής δεν έχει νομική μορφή (π.χ. 15μελές σχολείου), θα πρέπει να παρέχεται το ΑΦΜ ενός φυσικού προσώπου το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση (π.χ. καθηγητής του σχολείου κ.λπ.) το οποίο θα πρέπει να υπογράψει ηλεκτρονικά το κατάλληλο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Προϋποθέσεις καταχώρησης:



Για την καταχώρηση στο Μητρώο απαιτείται:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Ατομικής Επιχείρησης ή νομίμου εκπροσώπου του Νομικού προσώπου

Ημερομηνία Εκδήλωσης (Από/Έως και ώρες)

Τίτλος εκδήλωσης

Αίθουσα (προαιρετικά)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Ατομικής Επιχείρησης ή νομίμου εκπροσώπου του Νομικού προσώπου ή Υπεύθυνο πρόσωπο (π.χ. καθηγητής) που είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση

Ονομασία / Ονοματεπώνυμο διοργανωτή

Πλήρωση προϋποθέσεων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων

Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ψηφιακού μηχανισμού, ο οποίος περιλαμβάνει και επαλήθευση ηλικίας μέσω του Gov.gr Wallet και του Kids Wallet, τόσο στα φυσικά σημεία πώλησης όσο και στο διαδίκτυο. Το εν λόγω μέτρο αποσκοπεί στην αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα αλκοόλ, καπνού και άτμισης, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία για αποτελεσματικούς ελέγχους. Μάλιστα όπως τονίζεται με αυτή τη διαδικασία οι μαθητικές εκδηλώσεις σε νυχτερινά κέντρα ή κλαμπ αποκτούν πλήρη διαφάνεια και ασφαλή νομικό πλαίσιο, ενώ οι γονείς και οι αρχές έχουν δυνατότητα άμεσου ελέγχου της νομιμότητάς τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decmyqphqoe9?integrationId=40599y14juihe6ly}