50% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και 30% στα αεροπορικά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Eκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια προσφέρονται για τη διευκόλυνση της μετάβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια φθάνουν έως και 50% και ισχύουν για αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι ακόλουθες:

1. Attica Group: Έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγιά της, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών και στα οχήματά τους (Ι.Χ. και δίκυκλα), για το χρονικό διάστημα από 14/11/2025 έως 21/11/2025 για τις γραμμές :

– ΚΥΚΛΑΔΩΝ

– ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

– Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ

– ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

– ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ

2. Aegean Sea Lines: Έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια, καθώς και 30% στα οχήματά τους (Ι.Χ. και δίκυκλα), για το χρονικό διάστημα από 14/11/2025 ως και 20/11/2025.

3. Dodekanisos Seaways: Έκπτωση 50% στα ατομικά τους εισιτήρια, για το χρονικό διάστημα από 14/11/2025 έως και 20/11/2025.

4. ⁠Fast Ferries: Έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ι.Χ. και δίκυκλα), για το χρονικό διάστημα από 14/11/2025 έως και 20/11/2025.

5. ⁠Golden Star Ferries: Έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ι.Χ. και δίκυκλα), κατόπιν επαρκούς διαθεσιμότητας, για το χρονικό διάστημα 14/11/2025 έως και 20/11/2025. Η έκπτωση αφορά το πλοίο ANDROS QUEEN και συγκεκριμένα τους προορισμούς ΑΝΔΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ.

6. Levante Ferries Group: Έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις επιβατών και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ι.Χ. και δίκυκλα), για το χρονικό διάστημα από 14/11/2025 έως 20/11/2025.

7. SeaJets: Έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ι.Χ. και δίκυκλα), για το χρονικό διάστημα από 14/11/2025 έως 20/11/2025.

8. Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines): Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γραμμές εσωτερικού.

9. Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.): Έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ι.Χ. και δίκυκλα). Η έκπτωση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των ανωτέρω εκπτώσεων, είναι η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης, δύναται να επιδειχθεί εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας.

Για την παροχή έκπτωσης, απαιτείται Αριθμός Εντολής, επιλέγοντας την έκπτωση «Η.Ο. ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 50%».

Ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια

H εταιρεία SKY Express ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο. Για την παραπάνω πρωτοβουλία, η αποστολή των SMS με τους μοναδικούς κωδικούς για κάθε εκπαιδευτικό που προσλήφθηκε στην παρούσα φάση, έχει ήδη ολοκληρωθεί.