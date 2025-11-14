Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, με τους μαθητές να κερδίζουν ένα εμβόλιμο τριήμερο πριν τα Χριστούγεννα.

Την Δευτέρα 17 Νοέμβρη οι μαθητές σε όλη τη χώρα θα γιορτάσουν με σχολικές αφιερωματικές εκδηλώσεις την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου. Μετά από δύο ώρες γιορτής οι μαθητές θα αποχωρήσουν οπότε θα απολαύσουν μια ανάπαυλα από τις σχολικές εργασίες και τα διαβάσματα. Βέβαια για ορισμένους τυχερούς μαθητές μετά το σχολικό τριήμερο άνευ μαθημάτων λόγω Πολυτεχνείου έρχεται ακόμα ένα τριήμερο που θα τους δώσει ακόμη μια «ανάσα» ξεκούρασης από τη σχολική καθημερινότητα.

Τα Εισόδια της Θεοτόκου φέρνουν χαμόγελα τριημέρου στους μαθητές

Ειδικότερα, η νέα ευκαιρία τριημέρου έρχεται με αφορμή τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου καθώς η 21η Νοεμβρίου «πέφτει» φέτος Παρασκευή και συνοδεύεται από σχολική αργία στις περιοχές που γιορτάζουν αυτή τη μεγάλη θεομητορική γιορτή.

Ανήμερα λοιπόν της 21ης Νοεμβρίου θα έχουμε κλειστά σχολεία σε Χανιά, Λιβαδειά και Κίμωλο. Ενώ λόγω του εορτασμού της Παναγία Οδηγήτριας που είναι πολιούχος της Κιμώλου και εκεί οι μαθητές θα απολαύσουν την αργία που συνοδεύεται με τριήμερο λόγω του σαββατοκύριακου που ακολουθεί.

Τέλος αργία και κλειστά σχολεία θα έχουμε και στην Σκιάθο μιας και γιορτάζει η Παναγία Εικονίστρια. Οι μαθητές σε αυτές τις περιοχές, λοιπόν, θα έχουν ένα έξτρα τριήμερο, λίγο πριν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.