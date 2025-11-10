Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου Αθηνών καταγγέλλει την αυταρχική σύλληψη μαθητή παραμονές του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Σάλο έχει προκαλέσει η σύλληψη 13χρονου μαθητή του 23ου Γυμνασίου Αθηνών, το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Η σχολική κοινότητα βρίσκεται στα κάγκελα, καταγγέλλοντας αστυνομική αυθαιρεσία και προσπάθεια εκφοβισμού μαθητών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ο μαθητής συνελήφθη έξω από υπό κατάληψη σχολείο, σε μια περίοδο που «πολλά σχολεία της Αθήνας προχωρούσαν σε καταλήψεις με αποφάσεις των μαθητών». Όπως καταγγέλλεται, το παιδί ακινητοποιήθηκε βίαια, του πέρασαν πισθάγκωνα χειροπέδες, ξυλοκοπήθηκε, και κρατήθηκε όλη τη νύχτα στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, όπου υπέστη ανάκριση χωρίς την παρουσία της μητέρας του, δικηγόρου ή ψυχολόγου, κάτι που συνιστά σοβαρή παραβίαση δικαιωμάτων ανηλίκου.

Ο μαθητής φέρεται να δέχτηκε πιέσεις και απειλές για να κατονομάσει άλλους μαθητές, ενώ σύμφωνα με τη μαρτυρία του, υποχρεώθηκε να υπογράψει έγγραφο χωρίς να το διαβάσει. Επιπλέον, οι αστυνομικοί ξεκλείδωσαν με τη βία το κινητό του τηλέφωνο, ερεύνησαν μηνύματα και κοινωνικά δίκτυα, και του απήγγειλαν κατηγορία για “φθορά ξένης περιουσίας”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου «Το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, την παραμονή της μεγάλης πανελλαδικής κινητοποίησης μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φοιτητών για τα φλέγοντα προβλήματα της παιδείας, η Αστυνομία συνέλαβε μετά από καταδίωξη έναν μαθητή του 23ου Γυμνασίου Αθηνών. Το «έγκλημά» του; Βρέθηκε έξω από ένα υπό κατάληψη Γυμνάσιο, την ώρα που το ένα μετά το άλλο πολλά σχολεία της Αθήνας κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση με αποφάσεις των μαθητών. Το παιδί ακινητοποιήθηκε με τη βία, του πέρασαν πισθάγκωνα χειροπέδες (!) και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων. Η αστυνομική αυθαιρεσία έφτασε στο σημείο να γίνει ανάκριση σε 13χρονο παιδί, χωρίς την παρουσία της μητέρας του, δικηγόρου ή ψυχολόγου. Το παιδί δέχτηκε απειλές για να «δώσει» τους «συνεργούς» του, το υποχρέωσαν να υπογράψει «ένα χαρτί που δεν διάβασε», άνοιξαν το τηλέφωνό του με τη βία και παρακολούθησαν τα μηνύματα και τις κλήσεις του, προκειμένου να κατασκευάσουν κατηγορία για «φθορά ξένης περιουσίας»! Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας την σύλληψή του, τις συνθήκες κράτησης, αλλά και το κατάπτυστο κατηγορητήριο εις βάρος του, χωρίς πραγματικά στοιχεία. Κάτω από την πίεση του Συλλόγου μας, των καθηγητών του παιδιού, της Ένωσης Γονέων 7ου Διαμερίσματος Αθήνας, της Β΄ ΕΛΜΕ, καθώς και μαθητών του σχολείου μας που συγκεντρώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, ο μαθητής αφέθηκε ελεύθερος.»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02b9XqgJFj3iUdn7N73J4nzZF2Li5LcBDg8ZV3o1EzG79RoqhBHbQ8Lm2xKzAuk6u9l&id=61568367814837}

«Επιεικώς απαράδεκτη η σύλληψη» – Οι καταγγελίες της προέδρου του Συλλόγου Γονέων του 23ου Γυμνασίου Αθηνών

Σε δηλώσεις της στο Dnews η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου Αθηνών, Μάγδα Ζήνδρου, ανέφερε ότι «Ο τρόπος που έγινε η σύλληψη του 13χρονου μαθητή είναι επιεικώς απαράδεκτος και καταδικαστέος. Συνέλαβαν τον μαθητή σε κεντρικό δρόμο του Γκύζη, τον έριξαν κάτω, του πέρασαν χειροπέδες πισθάγκωνα και τον χτύπησαν, τον κλώτσησαν. Σε ένα μικρό και απροστάτευτο παιδί φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Το 13χρονο παιδί αισθάνθηκε σύγχυση για όσα συνέβησαν και όπως μας είπε οι πρωινοί αστυνομικοί ήταν καλοί μαζί του ενώ οι βραδινοί ήταν κακοί. Δεν επέτρεψαν στην μητέρα του παιδιού να καθίσει και να μείνει μαζί του καθόλη τη διάρκεια της κράτησης. Η μαμά είδε τον γιο της μόλις για 5 λεπτά και της είπαν να αποχωρήσει για να μην τη συλλάβουν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. «Σε προστατεύουμε της είπαν για αυτό σε διώχνουμε».

Σημειωτέον δεν ειδοποιήθηκε δικηγόρος για να παρασταθεί στο παιδί και να λάβει γνώση των γεγονότων. Το παιδί έμεινε απροστάτευτο στο τμήμα από τις 23:00 -23:30 μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι. Εμείς ως Σύλλογος Γονέων λάβαμε γνώση του περιστατικού στις 10 το πρωί από φίλο του παιδιού που μας είπε τι συνέβη και έτσι προχωρήσαμε στις απαιτούμενες διαδικασίες για να τον βγάλουμε από το κρατητήριο. Μάλιστα όπως μας καταγγέλθηκε έβαλαν τον ανήλικο μαθητή να υπογράψει ένα χαρτί που δεν ξέρει τι έγραφε. Του έπιασαν το δάκτυλο ώστε να ξεκλειδώσει το κινητό του και σημείωσαν διάφορα στοιχεία που είδαν σε αναρτήσεις στο Instagram. Όλα αυτά πάντα χωρίς καμία παρουσία δικηγόρου. Έγινε μια σύλληψη κάτω από συνθήκες που ξεπερνούν το ανεκτό και το επιτρεπτό.

«Το παιδί ήταν σε σύγχυση για τα όσα βίωσε. Περνούσε έξω από ένα σχολείο παρέα με έναν φίλο του την ώρα που μια ομάδα παιδιών προετοίμαζε να κάνει κατάληψη. Από εκεί και πέρα το παιδί βρέθηκε κρατούμενο. Η δικηγόρος παρακολουθεί στενά το θέμα και περιμένει πώς θα κινηθεί ο εισαγγελέας» κατέληξε η κα Ζήνδρου.