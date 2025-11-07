Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά, με διάλειμμα 5 λεπτών, και η διδασκαλία δεν διεξάγεται σε αργίες ή σχολικές διακοπές.

«Κλείδωσε» η έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές Γυμνασίου της φετινής χρονιάς. Πρόκειται για ένα αυτοτελές υποστηρικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με προαιρετική συμμετοχή όσων μαθητών επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους σε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου καθορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

Για τη δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Κατ’ εξαίρεση, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου που υλοποιείται στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, δύναται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, να τροποποιείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας.

Ποιοι μαθητές δικαιούνται συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/ τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/ τρια, για τον/την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει τους/ τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εισηγείται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού. Ο αντικαταστάτης ασκεί καθήκοντα Υ.Σ.Κ.Α.Ε. στην περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου. Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/ τριών που υποβάλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό αριθμό μαθητών/τριών, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, κ.λπ.) επιτρέπεται η λειτουργία τμήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου με αριθμό μαθητών/τριών μικρότερο του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών/τριών της ανωτέρω παραγράφου, αλλά όχι μικρότερο από τρεις (03) μαθητές. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον τρεις (03). Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από δέκα (10) μαθητές/τριες αλλά όχι λιγότεροι/ες από τρεις (03), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε..

Στις πόσες απουσίες «κόβεται» από την Ενισχυτική Διδασκαλία ο μαθητής

Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/ τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε.. Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/ τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι/ες ενεργοί/ές μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε..

Στην περίπτωση αυτή οι ενεργοί/ ές μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής στο πλησιέστερο Σ.Κ.Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των τμημάτων αυτού του Σ.Κ.Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του/της διδάσκοντος/ουσας με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε., ή λύεται η σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες και ο/η διδάσκων/ουσα διατηρεί τη σειρά κατάταξής του/ της στον πίνακα για επόμενη πρόσληψη. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάσουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του τμήματος για τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε.