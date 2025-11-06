Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί συστρατεύονται για να διαδηλώσουν για τα μεγάλα προβλήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται σήμερα στα Προπύλαια με μαθητές, φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις της χώρας, από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα έως το Ηράκλειο και τα Γιάννενα.

Όπως δηλώνουν στο Dnews μαθητές αλλά και φοιτητές η απόφαση για να προχωρήσουν σε διαμαρτυρία και να «βάλουν λουκέτο» σε σχολεία και πανεπιστήμια αποτελεί το μοναδικό τρόπο για να εκφράσουν με τον πλέον ηχηρό τρόπο τα παρατράγουδα που καταγράφονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες τόσο σε υποδομές όσο και σε υποστελέχωση. Παράλληλα οι μαθητές διαδηλώνουν και για την προωθούμενη μεταρρύθμιση του «Εθνικού Απολυτηρίου» που όπως καταγγέλλουν δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σχέδιο για καθιέρωση «τριπλών Πανελληνίων», μια μεταρρύθμιση με την οποία διαφωνούν ολοκληρωτικά.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας δηλώνει: «Ως εδώ! Δε δεχόμαστε άλλο ένα σχολείο εξοντωτικό και άδικο. Θέλουμε καθηγητές, σύγχρονα κτήρια, ουσιαστική μόρφωση και όχι άγχος και φροντιστήρια από την Α’ Λυκείου». Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι τα κενά στα σχολεία έχουν ξεφύγει, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες ώρες μαθημάτων. Όπως τονίζουν: «Βρισκόμαστε στα μέσα του φθινοπώρου και πανελλαδικά υπάρχουν ακόμα κενά καθηγητών. Τάξεις με 30 μαθητές δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, ενώ οι ελλείψεις στις υποδομές οδηγούν ακόμη και σε τραυματισμούς συμμαθητών μας. Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο, με καθηγητές από την πρώτη μέρα, σύγχρονα κτήρια, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους -όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους».

«Όχι υποβάθμιση και διαγραφές, πτυχία με αξία, δωρεάν σπουδές»

Από πλευράς τους οι φοιτητές διεκδικούν ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, δωρεάν στέγαση και σίτιση, και λένε «όχι» στις διαγραφές φοιτητών και στην ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η φοιτητική κοινότητα θα δώσει δυναμικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο από τα Προπύλαια με κατεύθυνση τη Βουλή. Φοιτητής δηλώνει στο Dnews ότι «κανένας φοιτητής να μην διαγραφεί. Να καταργηθεί ο κατάπτυστος νόμος των διαγραφών μαζί με όλους τους προηγούμενους αντιεκπαιδευτικούς νόμους. Ζητάμε μέτρα στήριξης για όλους τους φοιτητές, πραγματικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές.Ούτε σκέψη για μέτρα καταστολής, κάμερες και τουρνικέ που δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια στις σχολές. Είμαστε φοιτητές και όχι εγκληματίες! Πανεπιστήμια ανοιχτά, της μάθησης, της συζήτησης και της ουσιαστικής ακαδημαϊκής ελευθερίας και όχι καταστολής και αυταρχισμού.»

Οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι «προϊόν εμπορίου». Με συνθήματα και πανό, διαμηνύουν ότι η νέα γενιά δεν θα αποδεχθεί σιωπηλά αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, αλλοιώνουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των πανεπιστημίων. «Θέλουμε πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και στην κοινωνία, όχι στην αγορά», αναφέρουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων.

Οι γονείς διαδηλώνουν στο πλευρό των μαθητών

Τον μαθητικό αγώνα στηρίζουν ενεργά και οι γονείς με σύνθημα «όλοι στον δρόμο για το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση» δηλώνοντας αποφασισμένοι να διαμαρτυρηθούν για τα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν τα δημόσια σχολεία. Οι γονείς, μέσα από τις Ομοσπονδίες και τις Ενώσεις τους, δηλώνουν ότι στηρίζουν τα παιδιά τους, καταγγέλλοντας την «υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης» και καλώντας σε κοινό αγώνα απέναντι στις πολιτικές που «διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες». Όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, η κατάσταση στην εκπαίδευση έχει φτάσει «στο απροχώρητο», με χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς, χαμένες ώρες διδασκαλίας, ανενεργά ολοήμερα τμήματα, και σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών. Σε έντονο τόνο, οι εκπρόσωποι των γονέων καταγγέλλουν την «κυνική στάση» της πολιτείας απέναντι στις δυσκολίες που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά «η υπομονή μας έχει όρια και τον συμβιβασμό τον πληρώνουν τα παιδιά μας».

ΟΛΜΕ και ΔΟΕ κήρυξαν στάση εργασίας για να διαδηλώσουν με τους μαθητές τους

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στηρίζουν το μαθητικό συλλαλητήριο και δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στα μαθητικά αιτήματα, τα οποία αποτυπώνουν τα δεινά που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων σε καθημερινή βάση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί έχουν στάση εργασίας 11 π.μ. – 2 μ.μ. και 2 μ.μ. – 5 μ.μ., προκειμένου να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, καθηγητές σε Γυμνάσια και Λύκεια κήρυξαν τρίωρη στάση εργασίας (11 π.μ. – 2 μ.μ.).

Συλλαλητήριο 6/11 και στάση εργασίας στα σχολεία: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται σενάριο για «κλειστά σχολεία» ωστόσο η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις επαφίεται στις αποφάσεις των μαθητικών και οργάνων. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη στάση εργασίας δεν υποχρεούνται να βρίσκονται στις αίθουσες, ενώ οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στις πορείες θα πάρουν απουσία. Η 6η Νοεμβρίου νοείται ως σχολική μέρα. Οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους και από εκεί και πέρα ενδεχομένως να υπάρξουν κενά και διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα τις ώρες που συμμετέχουν στις στάσεις εργασίας οι εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση που τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα από τη σχολική αίθουσα, σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης.