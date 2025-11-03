Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική, ενώ η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας είναι 45 λεπτά, με διάλειμμα 5 λεπτών.

«Κλείδωσε» η έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας για τα Ειδικά Μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026 και αφορά τους μαθητές της Γ Λυκείου.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της αρμόδιας Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη όλα είναι έτοιμα για να υλοποιηθεί και τη φετινή χρονιά 2025-2026 η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Ειδικά Μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικώς για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Η δράση υλοποιείται μέσω των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.), με στόχο να υποστηριχθούν οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και της Δ’ τάξης των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., στην προετοιμασία τους για τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων.

Τα μαθήματα που καλύπτει η Ενισχυτική Διδασκαλία είναι τα εξής: Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική, ενώ η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας είναι 45 λεπτά, με διάλειμμα 5 λεπτών. Τα περισσότερα μαθήματα θα διδάσκονται δύο ώρες την εβδομάδα, εκτός από το Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, τα οποία θα έχουν τρεις ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

Η διδασκαλία δεν πραγματοποιείται σε διακοπές και αργίες, ενώ κάθε Σ.Κ.Α.Ε. μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα λύκεια, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τους γονείς ή κηδεμόνες (ή από τους ίδιους τους μαθητές εφόσον είναι ενήλικοι) και δηλώνει το ή τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων κα λύπτει 2-6 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων. Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν έξι (06) μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως δέκα (10) μαθητές/τριες το μέγιστο.

Στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική υποστήριξη των υποψηφίων, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για τις Πανελλήνιες και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή τους σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα.

Το ΦΕΚ για την ενισχυτική διδασκαλία για τις Πανελλήνιες 2026