«Τρέξαμε για καλό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για δράσεις αλληλεγγύης και αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων» δήλωσε ο Χάρης Δούκας.

Το πρωινό της Κυριακής (21/12) το κέντρο της Αθήνας πλημμύρισε από περισσότερους από χίλιους Άγιους Βασίληδες, στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής του Athens Santa Run 2025.

Ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας έδωσαν χιλιάδες Αϊ Βασίληδες, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, μουσικής και αλληλεγγύης. Κάτοικοι και επισκέπτες πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης, συμμετέχοντας στο Athens Santa Run 2025 του Δήμου Αθηναίων, που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το μεγαλύτερο running club της χώρας, το Offline Running Association.

Δίνοντας το σύνθημα εκκίνησης, μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σήμερα αφήνουμε τα αυτοκίνητα και γεμίζουμε το κέντρο της Αθήνας με μικρούς και μεγάλους, αλλά και τετράποδους, Άϊ Βασίληδες. Τρέχουμε για καλό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για δράσεις αλληλεγγύης και αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων. Ξεκινάμε από το Δημαρχείο και συνεχίζουμε περνώντας από το Μοναστηράκι, το Θησείο και την Ομόνοια. Δεν έχει σημασία ο χρόνος, αλλά η συμμετοχή. Καλή επιτυχία σε όλους. Και του χρόνου πάλι εδώ».

Περισσότεροι από 1.000 Αϊ Βασίληδες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, πήραν μέρος στη γιορτινή διαδρομή, καλύπτοντας μία απόσταση 2,8 χιλιομέτρων. Οι δρομείς έτρεξαν επί της οδού Αθηνάς προς την Ερμού και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην Αγίων Ασωμάτων και την οδό Πειραιώς φτάνοντας στην πλατείας Ομόνοιας. Εκεί τους υποδέχθηκε η Φιλαρμονική του Δήμου ενώ τερμάτισαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο όπου παρέλαβαν αναμνηστικό μετάλλιο. Όλοι οι συμμετέχοντες κράτησαν ως ενθύμιο τη στολή του Αϊ Βασίλη με την οποία έτρεξαν.

Μουσική και γιορτινή ατμόσφαιρα στο Christmas Market

Το επίκεντρο της μεγάλης αυτής γιορτής ήταν η Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Δήμου Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Από εκεί τον ρυθμό έδινε ο μουσικός σταθμός Rock FM, με τους μουσικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή να παρουσιάζουν τον αγώνα. Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και των επισκεπτών, υπήρχε η δυνατότητα στάθμευσης στο υπόγειο parking της πλατείας Κοτζιά, με δωρεάν χρήση για τις δύο πρώτες ώρες.

Μέρος των εσόδων της συμμετοχής στο Santa Run θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και στην ενίσχυση των αθλητικών δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ.