Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, οι φετινές αλλαγές στις θέσεις και οι «κόφτες».

Αλλάζει το τοπίο και το πλαίσιο αναφορικά με τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2025 με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να εκδίδει εγκύκλιο επεξηγώντας τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από φέτος αναφορικά με το ποσοστό των κατατάξεων ανά τμήμα ή σχολή, τα κριτήρια συμμετοχής, καθώς και τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, καθώς και τα τμήματα Θεολογικών Σχολών, θα μπορούν να δέχονται κατατάξεις σε ποσοστό 30% επί του αριθμού εισακτέων των Πανελληνίων. Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι δεν επιτρέπεται αναδρομική εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Η αύξηση του ποσοστού εισακτέων μέσω κατατάξεων ενισχύει τις ευκαιρίες για συνέχιση ή αλλαγή ακαδημαϊκής πορείας για χιλιάδες πτυχιούχους, ενώ δίνει κίνητρο για φοίτηση και σε περιφερειακά τμήματα. Οι αλλαγές εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερης μεταρρύθμισης για την πρόσβαση και την κινητικότητα στα Α.Ε.Ι.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες 2025

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Απόφοιτοι αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πτυχιούχοι παραρτημάτων Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών διετούς ή υπερδιετούς κύκλου σπουδών.

Κάτοχοι πιστοποιητικού του άρθρου 76, που αποδεικνύει την απόκτηση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Τα ποσοστά κατατάξεων

α) Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή του Α.Ε.Ι., το οποίο δύναται να αυξηθεί έως το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του αριθμού των εισακτέων με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι κατόπιν εισήγησης του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής,

β) τριάντα τοις εκατό (30%) επί του αριθμού των εισακτέων στα Τμήματα και τις Μονοτμηματικές Σχολές που εδρεύουν εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και τα Τμήματα Θεολογικών Σχολών.

Πέραν των ανωτέρω ποσοστών, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε διακριτό ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα ή τη Μονοτμηματική Σχολή υποδοχής.

3. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πραγματοποιείται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα, που καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων το Α.Ε.Ι. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για της διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα ή τη Μονοτμηματική Σχολή υποδοχής ως υπεράριθμων.

Η διαδικασία

Οι υποψήφιοι επιλέγονται αποκλειστικά μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων σε τρία μαθήματα ανάπτυξης, τα οποία καθορίζονται από κάθε τμήμα. Η διαδικασία πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων.

Το εξάμηνο κατάταξης

Η εγγραφή των επιτυχόντων δεν μπορεί να γίνει: πέραν του 7ου εξαμήνου για εξαετείς σπουδές, ή του 5ου εξαμήνου για προγράμματα τετραετούς ή πενταετούς διάρκειας.

Οι φοιτητές μπορεί να απαλλαγούν από μαθήματα εφόσον αναγνωριστούν ως αντίστοιχα με προηγούμενες σπουδές, ενώ υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν όσα δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς.

Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ποσοστού κατατάξεων ούτε η υποβολή αίτησης από υποψηφίους που έχουν διαγραφεί λόγω υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης στο ίδιο τμήμα.

Η εγκύκλιος για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2025