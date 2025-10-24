Πότε η επόμενη σχολική μέρα χωρίς μαθήματα που φέρνει τριήμερο γιΑ τους μαθητές.

Οι μαθητές ετοιμάζονται να γιορτάσουν στα σχολεία τους την Δευτέρα 27 του μήνα την εθνική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου. Φέτος η επέτειος «πέφτει» Τρίτη δημιουργώντας ένα άτυπο τετραήμερο ξεκούρασης για τους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς ναι μεν θα πάνε στα σχολεία τους την Δευτέρα για την γιορτή αλλά θα «κερδίσουν» ένα τετραήμερο χωρίς μαθήματα συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται.

Μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου η ιστορική μνήμη ετοιμάζεται να περάσει στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την επέτειο του Πολυτεχνείου που γιορτάζεται στα σχολεία όλων των βαθμίδων ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου. Φέτος η επέτειος «πέφτει» Δευτέρα με τα σχολεία να προγραμματίζουν για εκείνη την μέρα την καθιερωμένη σχολική γιορτή αφιερωμένη στον αγώνα για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Οι σχολικές βαθμίδες ανήμερα της επετείου θα προβούν σε αφιερώματα και συζητήσεις, που θα φωτίσουν τον διαχρονικό συμβολισμό του Πολυτεχνείου, υπενθυμίζοντας ότι η δημοκρατία είναι υπόθεση όλων μας.

Οι μαθητές θα πάνε κανονικά στα σχολεία χωρίς τσάντες, θα τηρηθεί παρουσιολόγιο και εν συνεχεία θα παρακολουθήσουν στην αίθουσα εκδηλώσεων της σχολικής μονάδας το πρόγραμμα της γιορτής που έχει ετοιμαστεί. Παραδοσιακά θα παρουσιαστούν αφιερώματα στο χρονικό των γεγονότων, ποιήματα, θεατρικά και μουσικά δρώμενα με κεντρικό άξονα τον αγώνα των φοιτητών για την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία.

Δεδομένου ότι η επέτειος «πέφτει» Δευτέρα ένα τριήμερο χωρίς μαθήματα φέρνει χαμόγελα στους μαθητές που θα πάρουν μια ανάσα ξεκούρασης από το διάβασμα και τις σχολικές εργασίες με την επόμενη οριζόντια σχολική αργία να είναι αυτή για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2025 στα μέσα του Δεκέμβρη.