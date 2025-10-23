Πηγές του Υπουργείου σημειώνουν ότι το περιστατικό των επεισοδίων είναι υπό διερεύνηση.

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας στο Μεταξουργείο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Όλα ξεκίνησαν όταν στην περιοχή Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α' Αθήνας πραγματοποιούσαν συγκέντρωση καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής.

Η ένταση ξέσπασε όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν την είσοδο της υπηρεσίας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και βομβίδων κρότου-λάμψης για να τους απωθήσουν. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν προσωρινά προς την Πλατεία Μεταξουργείου. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή προσαγωγές έως αυτή την ώρα. Εκπαιδευτικοί φορείς και ενώσεις γονέων ζητούν την άμεση ανάκληση των συγχωνεύσεων, υποστηρίζοντας ότι τα υπερπλήρη τμήματα «υποβαθμίζουν την ποιότητα της διδασκαλίας» και «δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη μάθηση των μαθητών».

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας πήραν θέση για τα όσα συνέβησαν νωρίτερα αναφέροντας ότι η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να διερευνηθούν τα επεισόδια. Όπως σημειώνεται στις 9 π.μ. αντιπροσωπεία γονέων συναντήθηκε για μία ώρα με τη διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αικατερίνη Αραμπατζή, ενώ η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευαγγελία Καραγιάννη, δεν παρέστη λόγω συνεδρίασης στα γραφεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας, υπήρξε εισβολή εκπροσώπων γονέων και εκπαιδευτικών που ζητούσαν να μην προχωρήσουν οι προγραμματισμένες συγχωνεύσεις τμημάτων. Τα στελέχη της εκπαίδευσης κατήγγειλαν ότι προπηλακίστηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν χωρίς τη συναίνεσή τους, με αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία για την τάξη και την ασφάλεια στο χώρο.