Τι ισχύει για το μάθημα στα Νηπιαγωγεία.

Tα Νηπιαγωγεία καλούνται υποχρεωτικά να αφιερώνουν δύο ώρες την εβδομάδα για το μάθημα «Οργανωμένες Δραστηριότητες» του Υποχρεωτικού Πρωινού Προγράμματος (08:30–13:00).

Σύμφωνα με οδηγία που αναρτήθηκε στην πλταφόρμα του Myschool και στάλθηκε σε όλα τα Νηπιαγωγεία«ενημερώνουμε τους/τις Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3791/13.08.2021 το μάθημα 5. «Οργανωμένες Δραστηριότητες» του τομέα Υποχρεωτικού Πρωινού Προγράμματος (08:30–13:00) των Νηπιαγωγείων διδάσκεται για 2 ώρες σε κάθε τμήμα. Παρακαλούνται όλοι/ες οι Προϊστάμενοι/ες όπως προβούν σε έλεγχο/καταχώριση των αντίστοιχων αναθέσεων καθώς και του Ωρολογίου Προγράμματος συνολικά.»

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι η σωστή καταχώριση και εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος αποτελεί υποχρέωση των προϊσταμένων, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού πλαισίου στα δημόσια Νηπιαγωγεία.