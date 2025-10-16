Ο Δήμος επιβεβαίωσε το συμβάν και ενημέρωσε οτι το πρόβλημα στον διακόπτη φωτισμού αποκαταστάθηκε με την μαθήτρια να αναρρώνει ομαλά έχοντας ήδη πάρει εξιτήριο.

Ο Δήμος Χαλκιδέων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό ηλεκτροπληξίας μαθήτριας που σημειώθηκε στο Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Δημάρχου, το συμβάν προκλήθηκε από κατεστραμμένο διακόπτη φωτισμού στις τουαλέτες των κοριτσιών. Ο διακόπτης βρισκόταν στη θέση του, ωστόσο έλειπαν τα δύο πλήκτρα ενεργοποίησης των φώτων. Η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου, κατά την προσπάθειά της να ανάψει το φως, ήρθε στιγμιαία σε επαφή με το ρεύμα και μεταφέρθηκε αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο Δήμος διευκρινίζει ότι ο διακόπτης απομονώθηκε και αντικαταστάθηκε άμεσα από διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Δεν είχε αναφερθεί προηγούμενη βλάβη, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης του σχολείου (13/10/2025). Από την αυτοψία προέκυψε ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν παρουσίαζε πρόβλημα, αλλά έλειπαν τα εξωτερικά πλήκτρα του διακόπτη. Σε επικοινωνία με τη μητέρα της μαθήτριας, ο Δήμος ενημερώθηκε ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του και έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjpgifwdsdl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκιδέων

Σήμερα το πρωί, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, παρέλαβα επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Χαλκιδέων, στην οποία αναφέρθηκε περιστατικό ηλεκτροπληξίας μαθήτριας στο Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας. Την ίδια στιγμή επικοινώνησα με τους υπεύθυνους της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας και στη συνέχεια επισκέφθηκα με στελέχη του Δήμου, το Μουσικό Σχολείο, για την διερεύνηση του περιστατικού.

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα και με την αναφορά της Διευθύντριας του σχολείου, «την Τετάρτη 15/10/2025, βρέθηκε κατεστραμμένος διακόπτης φωτισμού των τουαλετών των κοριτσιών. Ο διακόπτης ήταν στη θέση του, αλλά έλειπαν τα δύο πλήκτρα που ενεργοποιούν τα φώτα. Μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου, κατά την προσπάθειά της να ανάψει το φως, ήρθε σε επαφή με το ρεύμα στιγμιαία», και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ο διακόπτης απομονώθηκε άμεσα και σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε πλήρως από διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Επισημαίνουμε ότι, ο διακόπτης αυτός δεν είχε προγενέστερη βλάβη, καθώς σε έγγραφο της Διεύθυνσης του σχολείου στις 13/10/2025, προς τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, δεν αναφέρθηκε ως κατεστραμμένος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, σύμφωνα με την αυτοψία που πραγματοποίησε ο διαπιστευμένος ηλεκτρολόγος, ο διακόπτης δεν διαθέτει τα πλήκτρα αυτού, παρά μόνο το πλαίσιο. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν είχε βλάβη. Ο διακόπτης αυτός αποκαταστάθηκε πλήρως. Τέλος, σε επικοινωνία που είχαμε με τη μητέρα της μαθήτριας, ενημερωθήκαμε ότι είναι ευτυχώς καλά στην υγεία της η μαθήτρια και έχει πάρει εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

{https://www.facebook.com/dimos.xalkideon/posts/pfbid02dCLcoiSSCuqhLYV6bBvxricBMXe6aCmYdruaZjpbPeGRKbFsTQYaJDoxFVU21bWcl}