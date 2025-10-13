Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απεργούν στις 14/10 διεκδικώντας μεταξύ άλλων μείωση του ωραρίου με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαικές χώρες.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (ΟΙΕΛΕ) ενώνουν τη φωνή τους με το σύνολο των εργαζομένων στην Αθήνα και συμμετέχουν στην απεργία αύριο, Τρίτη 14/10, στις 11:00 π.μ., ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως τονίζουν το προωθούμενο εργασιακό νομοσχέδιο εξυπηρετεί συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα, καταργώντας στην πράξη την έννοια του εργασιακού ωραρίου. Με το νόμο Χατζηδάκη, η απόφαση για τους όρους εργασίας μεταφέρθηκε από τις συλλογικές συμβάσεις στην ατομική «συμφωνία» μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Με το νόμο Γεωργιάδη, καταργήθηκε το 8ωρο, επιβλήθηκε η 6ήμερη εργασία και θεσμοθετήθηκε το 13ωρο σε δύο και περισσότερους εργοδότες. Τώρα, με το σχέδιο νόμου Κεραμέως, το 13ωρο επιβάλλεται σε έναν εργοδότη, με την κατάτμηση της άδειας σε πολλά τμήματα μέσα στο έτος.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απαιτούν:

Άμεση απόσυρση της δέσμης μέτρων για διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο νέο νομοσχέδιο, που επιβαρύνει κυρίως τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Μείωση του ωραρίου, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως προ της ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί καλούν όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν δυναμικά στον αγώνα για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

24ωρη απεργία: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα στα ιδιωτικά σχολεία

Μπορεί στα δημόσια σχολεία, η 24ωρη απεργία να οδηγήσει τυχόν τροποποιήσεις ωραρίου, κενά και νωρίτερο σχόλασμα όμως αυτό δεν ισχύει για την ιδιωτική εκπαίδευση. Τα μαθήματα στα σχολεία θα γίνουν κανονικά παρά την απεργία των εκπαιδευτικών και η διεύθυνση του σχολείου θα χειριστεί τυχόν κενά που θα προκύψουν από την συμμετοχή εκπαιδευτικών στην απεργία.