Ποια είναι τα καθήκοντα των ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ και σε ποια σχολεία θα καλυφθούν φέτος οι θέσεις.

Σε ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας ανακοινώθηκαν τα 242 ΕΠΑΛ / ΠΕΠΑΛ στα οποία αναλαμβάνουν καθήκοντα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Ψυχολόγοι κλάδος ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2025-2026, με στόχο την ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 3. Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα τα μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2025-2026 καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος.

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους Πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Γ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ

Οι ψυχολόγοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και ειδικότερα της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» και ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30.8.2017 (Β’ 3032) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Ειδικότερα, ο ψυχολόγος που απασχολείται στο πλαίσιο του προγράμματος:

Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές/τριες, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών/τριών της Α’ ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. ανταποκρινόμενος ωστόσο, και σε ανάγκες μαθητών/τριών άλλων τάξεων. Σε περίπτωση που κρίνει ότι χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, παραπέμπει τον μαθητή - συνεργαζόμενος με τους γονείς του - σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της ευρύτερης κοινότητας.

Ευαισθητοποιεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα δυναμικής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και βεβαίως προσωπικών συναντήσεων ψυχικής ενδυνάμωσης.

Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.

Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, συνεργαζόμενος με:

α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου,

β) σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Συμβάλλει στη δικτύωση του σχολείου με άλλα σχολεία.

Υποβάλλει τελική έκθεση, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όπου περιγράφονται όλες οι δράσεις τις οποίες έχει οργανώσει, όλες οι ενημερώσεις - επαφές που έχουν γίνει καθώς και όλες οι πράξεις στις οποίες έχει προβεί, τηρώντας το απόρρητο και σεβόμενος τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών ή των εκπαιδευτικών.

Η έκθεση αυτή σκοπό έχει να προσδίδεται «συνέχεια» στο έργο που επιτελείται από τον εκάστοτε ψυχολόγο και να αποτελεί μια σύνδεση με την επόμενη σχολική χρονιά για τον ψυχολόγο που θα προσληφθεί, σε περίπτωση που πρόκειται για διαφορετικά άτομα.

Η έκθεση υποβάλλεται στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. και παραδίδεται από αυτόν στον ψυχολόγο που θα αναλάβει καθήκοντα την επόμενη σχολική χρονιά.

Δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και σε καμία περίπτωση δεν του ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή εξωδιδακτικό έργο (π.χ. εφημερίες, επιτηρήσεις, αναπληρώσεις κ.ά.).

