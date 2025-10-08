Όπως τόνισε ο πρύτανης κ. Σιάσος πρόκειται για μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της υψηλής ποιότητας και της διαχρονικής αριστείας της έρευνας που παράγεται στο ΕΚΠΑ.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) διακρίθηκε για ακόμη μία χρονιά διεθνώς, καθώς 191 μέλη ΔΕΠ του συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη “World’s Top 2% Scientists List” του Πανεπιστημίου Stanford (Η.Π.Α.).

Η κατάταξη, που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το Elsevier Data Repository, αναδεικνύει τους ερευνητές με τη μεγαλύτερη διεθνή επιρροή βάσει αντικειμενικών βιβλιομετρικών δεικτών, όπως οι αναφορές, το h-index και ο ρόλος του συγγραφέα. Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση Scopus, τη μεγαλύτερη διεθνή πλατφόρμα επιστημονικών δημοσιεύσεων με κριτές.

Η λίστα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

Career-long impact, που αποτιμά τη συνολική ερευνητική πορεία κάθε επιστήμονα.

Single-year impact, που αφορά αποκλειστικά το ερευνητικό αποτύπωμα για το έτος 2024.

Οι 191 πανεπιστημιακοί του ΕΚΠΑ βρίσκονται ανάμεσα στους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως ή στο ανώτερο 2% του επιστημονικού τους πεδίου, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή ερευνητική αριστεία του ελληνικού πανεπιστημίου. Το επίσημο σύνολο δεδομένων Elsevier είναι διαθέσιμο και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό πατώντας εδώ

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, δήλωσε: «Η νέα αυτή διεθνής διάκριση αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της υψηλής ποιότητας και της διαχρονικής αριστείας της έρευνας που παράγεται στο Πανεπιστήμιό μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που τιμούν καθημερινά το Ίδρυμά μας και ενισχύουν τη διεθνή του αναγνώριση».