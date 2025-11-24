Επιστήμονες στη Λοζάνη ανέπτυξαν μια καινοτόμο, μη επεμβατική θεραπεία διέγερσης εγκεφάλου για τη βελτίωση της οπτικής λειτουργίας ασθενών που έχασαν την όρασή τους μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Κάθε χρόνο τα εγκεφαλικά επεισόδια αφήνουν χιλιάδες επιζώντες με ημιανοψία, μια πάθηση που προκαλεί απώλεια του μισού οπτικού πεδίου (της «κάθετης μέσης γραμμής»). Η ημιανοψία επηρεάζει σοβαρά τις καθημερινές δραστηριότητες όπως το διάβασμα, την οδήγηση ή απλώς το περπάτημα σε έναν πολυσύχναστο χώρο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν θεραπείες που να μπορούν να αποκαταστήσουν ικανοποιητικά την χαμένη οπτική λειτουργία στην ημιανοψία. Οι περισσότερες διαθέσιμες επιλογές επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής στην απώλεια της όρασης παρά στην ανάκτησή της, αλλά για να επιτευχθεί μια μέτρια αποκατάσταση της όρασης στην καλύτερη των περιπτώσεων, απαιτούνται μήνες εντατικής εκπαίδευσης.

Η πρόκληση έγκειται στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος συντονίζει τη δραστηριότητα σε όλες τις οπτικές περιοχές, όπως μεταξύ του πρωτογενούς οπτικού φλοιού και της μεσοκροταφικής περιοχής (δευτερογενούς οπτικού φλοιού), μια αλληλεπίδραση που είναι υπεύθυνη για την ανίχνευση της κίνησης. Αυτές οι περιοχές, σε φυσιολογικές συνθήκες, λειτουργούν με ‘ενορχηστρωμένο’ τρόπο, ανταλλάσσοντας πληροφορίες μέσω ακριβούς χρονισμού ηλεκτρικών εγκεφαλικών ρυθμών γνωστών ως ταλαντώσεων. Αλλά ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί συχνά να προκαλέσει διακοπή αυτής της επικοινωνίας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η στόχευση αυτών των ταλαντώσεων με εξωτερική μη επεμβατική διέγερση του εγκεφάλου θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση της διαταραγμένης, μη συγχρονισμένης επικοινωνίας μεταξύ των περιοχών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην υποστήριξη της όρασης.

Σε αυτό το πνεύμα, ερευνητές με επικεφαλής τον Friedhelm Hummel στο Ινστιτούτο Neuro-X της Πολυτεχνικής Σχολής της Λοζάνης (EPFL) δοκίμασαν μια νέα θεραπεία που συνδυάζει την οπτική εκπαίδευση με μια πολυεστιακή, μη επεμβατική διέγερση του εγκεφάλου για την αναδιοργάνωση της εγκεφαλικής επικοινωνίας και τη βελτίωση της ημιανοψίας.

Σε αυτήν την ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή κλινική δοκιμή, οι ερευνητές έδειξαν ότι αυτή η νέα προσέγγιση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποκατάσταση των οπτικών λειτουργιών σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο, ακόμη και σε εκείνους με μακροχρόνια προβλήματα όρασης.

Στη δοκιμή συμμετείχαν 16 ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και ημιανοψία που εκπαιδεύτηκαν σε μια δοκιμασία ανίχνευσης κίνησης, η οποία είχε σχεδιαστεί για να διεγείρει την άκρη του τυφλού τους πεδίου. Ταυτόχρονα, υποβλήθηκαν σε έναν τύπο εγκεφαλικής διέγερσης που ονομάζεται διακρανιακή διέγερση εναλλασσόμενου ρεύματος (cf-tACS), η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικά ρεύματα χαμηλής έντασης για να ρυθμίσει τις ταλαντώσεις του εγκεφάλου, να τις αναδιοργανώσει και να ενισχύσει τις γνωστικές λειτουργίες.

Σε αυτήν τη μελέτη, η cf-tACS χρησιμοποιήθηκε για τον συγχρονισμό των εγκεφαλικών ταλαντώσεων μεταξύ του πρωτεύοντος οπτικού φλοιού και της μεσοκροταφικής περιοχής. Οι ερευνητές εφάρμοσαν ηλεκτρικά σήματα σε διαφορετικές συχνότητες σε αυτές τις δύο περιοχές με τρόπο που μιμούνταν το φυσικό πρότυπο επικοινωνίας του εγκεφάλου.

Οι ασθενείς παρουσίασαν μετρήσιμες επεκτάσεις στα οπτικά τους πεδία, ιδιαίτερα στις περιοχές που στοχεύονταν κατά την εκπαίδευση. Μερικοί ασθενείς ανέφεραν ακόμη και βελτιώσεις στον πραγματικό κόσμο, όπως ότι ένας ήταν «σε θέση να δει το δεξί χέρι της συζύγου του όταν καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού, όταν οδηγούσε» , κάτι που ήταν αδύνατο πριν από την εφαρμογή της cf-tACS.

Τα δεδομένα απεικόνισης εγκεφάλου και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος επιβεβαίωσαν ότι η θεραπεία αποκατέστησε την επικοινωνία μεταξύ του πρωτογενούς οπτικού φλοιού και της μεσοκροταφικής περιοχής. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα αποκάλυψε βελτιωμένο συγχρονισμό μεταξύ αυτών των περιοχών και οι σαρώσεις εγκεφάλου επιβεβαίωσαν αυξημένη δραστηριότητα στην μεσοκροταφική περιοχή μετά την διέγερση. Οι ισχυρότερες βελτιώσεις παρατηρήθηκαν σε ασθενείς των οποίων οι οδοί οπτικού φλοιού προς τη μεσοκροταφική περιοχή παρέμειναν εν μέρει άθικτες, υποδηλώνοντας ότι ακόμη και η μερική διατήρηση αυτών των κυκλωμάτων μπορεί να υποστηρίξει την αποκατάσταση.

Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η στόχευση συγκεκριμένων εγκεφαλικών κυκλωμάτων με συγχρονισμένη, εμπνευσμένη από τη φυσιολογία, διέγερση μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα της οπτικής εκπαίδευσης. Εάν επιβεβαιωθεί σε μεγαλύτερες δοκιμές, η προσέγγιση θα μπορούσε να προσφέρει μια ταχύτερη και πιο προσιτή θεραπεία για επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου που υποφέρουν από ημιανοψία.

Πηγή: EPFL