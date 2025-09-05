ΕΚΠΑ: Άνοιξε παράρτημα στην Κύπρο - Τα τμήματα και οι σχολές που ξεκινούν τον Οκτώβρη

Το Παράρτημα του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία των δύο χωρών η ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Η σημαντική αυτή εξέλιξη ενισχύει τη στρατηγική διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου και ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας.

Το Παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο θα προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και κοινωνικές ανάγκες. Παράλληλα, θα αποτελέσει κόμβο ερευνητικής δραστηριότητας και επιστημονικής ανταλλαγής, προσελκύοντας φοιτητές και ερευνητές από την Κύπρο, την Ελλάδα, αλλά και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Το Παράρτημα στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Τα προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα με άριστα από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και πλέον ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και πιστοποίηση τους και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ). Όλα τα Τμήματα λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία επί δεκαετίες στη μητρικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική Σχολή που λειτουργεί από το 1837 στην Αθήνα και βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως. Αντίστοιχες υψηλές θέσεις καταλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής αλλά και νεότερα δυναμικά Τμήματα όπως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG).

Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεράσιμος Σιάσος τόνισε ότι «Η ίδρυση Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο άλμα διεθνοποίησης του πρώτου, ιστορικότερου και κορυφαίου διεθνώς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών γράφει ιστορία».

«Η Ελλάδα και η Κύπρος, με οδηγό την Παιδεία, γράφουν από κοινού ένα νέο κεφάλαιο ακαδημαϊκής αριστείας και συνεργασίας. Η ίδρυση του Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δύο χώρες» δήλωσε από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Όπως επεσήμανε η υπουργός, η ίδρυση του παραρτήματος αποτελεί ένα εγχείρημα που θα ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση των δύο χωρών, μία σχέση που όπως είπε έχει βαθιές ρίζες, κοινή γλώσσα και κοινό όραμα για την εκπαίδευση. «Είναι ένα εγχείρημα το οποίο αποτελεί επένδυση για το μέλλον των νέων Ελλάδος και Κύπρου. Συγχρόνως μας συγκινεί καθώς χιλιάδες Κύπριοι έχουν σπουδάσει στα ελληνικά πανεπιστήμια και δη στο ΕΚΠΑ», ανέφερε η κα. Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο και ιστορικότερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ανοίγει πλέον τα φτερά του εκτός συνόρων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Επιβεβαιώνεται ότι η ποιότητα και το κύρος των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων μπορούν να σταθούν επάξια σε διεθνές επίπεδο και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Θέλω να συγχαρώ θερμά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και να ευχαριστήσω την Κυπριακή Κυβέρνηση για την έμπρακτη στήριξη και συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω τους προκατόχους μου στο υπουργείο παιδείας, Νίκη Κεραμέως και Κυριάκο Πιερρακάκη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τους καθώς και όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς για την στήριξη του εγχειρήματος».

Αναλυτικότερα οι Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή :

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επισυνάπτονται στοιχεία επικοινωνίας:

– Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

– Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

– Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.