«Στο ίδιο έργο θεατές» λένε οι γονείς και ζητάνε αποκατάσταση των ζημιών.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας με τις έντονες βροχές στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Καλαμάτας, το οποίο στεγάζεται στο πρώην Πολυκλαδικό.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, οι αίθουσες πλημμύρισαν και οι μαθητές αποχώρησαν εσπευσμένα σύμφωνα με το kalamatajournal.gr.

Μετά από τρεις ημέρες καταλήψεων, οι μαθητές αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν, καθώς, όπως καταγγέλλουν οι γονείς, η παραμονή τους στο σχολείο ενείχε κινδύνους. Στη συνέχεια, στάλθηκαν στους μαθητές σύνδεσμοι για τηλεκπαίδευση, με τον Σύλλογο να σχολιάζει δηκτικά: «Στην Ελλάδα του 2.0, ο Δήμος Καλαμάτας είναι .0».

«Η κατάσταση στο κτήριο είναι τραγική. Όσες φωτογραφίες και να βγάλουν οι αποτυχημένοι δημοτικοί άρχοντες για τα “κολοσσιαία έργα” στη σχολική στέγη, η αλήθεια φαίνεται στις εικόνες», τονίζεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του Συλλόγου, με τίτλο «Στο ίδιο έργο θεατές».

Eικόνες από το πλημμυρισμένο σχολείο