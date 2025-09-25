Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για μετεγγραφές μετακινήσεις φοιτητών μέσω του transfer.it.minedu.gov.gr, οι «παγίδες» που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι.

Μέχρι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 14:00 έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για να υπαχθούν στις μετεγγραφές της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς. Η διαδικασία που εκκίνησε από τις 24 Σεπτεμβρίου είναι σε πλήρη εξέλιξη μέσω της πλατφόρμας https://transfer.it.minedu.gov.gr.

Για την είσοδό τους στην πλατφόρμα των μετεγγραφών οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

Μετεγγραφές μετακινήσεις φοιτητών 2025: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας υποβάλουν αιτήσεις οι κάτωθι:

ενδιαφερόμενοι φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,

αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών

φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,

ενδιαφερόμενοι φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,

φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Η εγκύκλιος με τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

Οδηγός Μετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026

Με την έναρξη της διαδικασίας για μετεγγραφή και μετακίνηση των φοιτητών και την ενεργοποίηση της σχετικής εφαρμογής είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ορισμένα κρίσιμα σημεία ώστε να εξασφαλίσουν την έγκριση της αίτησής τους και να αποφύγουν την δυσάρεστη έκπληξη της απόρριψης του αιτήματός τους.

Μιλώντας στο Dnews o Κωνσταντίνος Σκαρλάτος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, EMPLOY EDU – Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας εξηγεί το πλαίσιο και τα σημεία «κλειδί» που παίζουν ρόλο στο να στεφθεί με επιτυχία το αίτημα μετεγγραφής - μετακίνησης των φοιτητών. Όπως τονίζεται η διαδικασία είναι σύνθετη και απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση όλων των παραμέτρων: βάσεις, κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια, αντιστοιχία τμημάτων με τη συμβουλευτική υποστήριξη να είναι σύμμαχος για την ορθή και επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι 3 διαφορετικές Βάσεις που «ξεκλειδώνουν» τις μετεγγραφές - μετακινήσεις Φοιτητών 2025

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: για τη διαδικασία μετεγγραφής και μετακίνησης δε λαμβάνεται υπόψη η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Συνεπώς τώρα έχει τη δυνατότητα ο υποψήφιος να «περάσει» τελικά σε τμήματα που δεν έβλεπε στο μηχανογραφικό του!

Βάση μετεγγραφής: Για να αιτηθεί κάποιος μετεγγραφή, πρέπει να μην έχει συγκεντρώσει λιγότερα από -2750 μόρια από τη βάση εισαγωγής του τμήματος στο οποίο θέλει να πάει. Για παράδειγμα, αν κάποιος ενδιαφέρεται να μετεγγραφεί σε τμήμα με βάση εισαγωγής 15.000 μόρια, πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 15.000-2.750=12.250 μόρια για το συγκεκριμένο τμήμα.

Βάση μετακίνησης: Εφόσον κάποιος ενδιαφερόμενος δεν έχει συγκεντρώσει τη βάση μετεγγραφής (βάση εισαγωγής του τμήματος -2750 μόρια) ή εφόσον δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες θέσεις, μπορεί να αιτηθεί μετακίνηση σε κάποιο άλλο τμήμα το οποίο το είχε δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο και για το οποίο έχει «πιάσει» τη βάση εισαγωγής.

Τι ισχύει για τις δύο κατηγορίες αιτήσεων

Οι αιτήσεις γίνονται ή καθ’ υπέρβαση των διαθέσιμων θέσεων (αρά, γίνονται δεκτές αναντίρρητα) ή με ποσόστωση 15% των θέσεων των τμημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται μετεγγραφή/μετακίνηση με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια καταθέτοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Προσοχή: για τα εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των 3 τελευταίων ετών του φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος και το ατομικό εισόδημα του σπουδαστή από οποιαδήποτε πηγή.

Oι εξαιρέσεις

Σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα μετεγγραφής/μετακίνησης δεν έχουν όσοι ήδη έχουν λάβει μετεγγραφή, όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών (ν+2 χρόνια για τα τετραετή προγράμματα και ν+3 χρόνια για τα πενταετή και πάνω) και τα ευεργετήματα (π.χ. αθλητές με διάκριση).

Η αντιστοιχία τμημάτων είναι ο «βασιλιάς»

Πρέπει να τονιστεί ότι βασικό σημείο έγκρισης της αίτησης είναι η αντιστοιχία τμημάτων. Επιτρέπεται η μετεγγραφή ή μετακίνηση μονάχα σε τμήματα που είναι αντίστοιχα μεταξύ τους. Δεν είναι αυτονόητη ή δεδομένη η αντιστοίχιση ακόμη και σε ομοειδή τμήματα! Για παράδειγμα, το τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο είναι μη αντίστοιχο προς τα υπόλοιπα τμήματα Ψυχολογίας και δεν επιτρέπει τη μετεγγραφή ή μετακίνηση των σπουδαστών σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα.

Τέλος ο κ. Σκαρλάτος εστιάζει και στις αλλαγές που ενεργοποιούνται για πρώτη φορά στη διαδικασία τη φετινή χρονιά. Ειδικότερα, με τροπολογία, που εντάχθηκε στο άρθρο 160 του σχετικού νόμου:

Επιτρέπονται μετεγγραφές φοιτητών που εισήχθησαν μέσω των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου, σε ποσοστό έως 0,5% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα, καθ’ υπέρβαση του κανονικού ποσοστού. Σε περίπτωση που το ποσοστό αντιστοιχεί σε λιγότερο από έναν φοιτητή, προβλέπεται τουλάχιστον μία μετεγγραφή ανά τμήμα.

που εισήχθησαν μέσω των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου, σε ποσοστό έως 0,5% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα, καθ’ υπέρβαση του κανονικού ποσοστού. Σε περίπτωση που το ποσοστό αντιστοιχεί σε λιγότερο από έναν φοιτητή, προβλέπεται τουλάχιστον μία μετεγγραφή ανά τμήμα. Αλλαγές και στις μετεγγραφές αδελφών φοιτητών. Δικαίωμα μετεγγραφής αποκτούν οι φοιτητές με αδελφό ή αδελφή που φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.), Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών (Σ.Σ.Α.Σ.) και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος σπουδών.

Δικαίωμα μετεγγραφής αποκτούν οι φοιτητές με αδελφό ή αδελφή που φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.), Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών (Σ.Σ.Α.Σ.) και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος σπουδών. Τα τρίτεκνα και πολύτεκνα αδέλφια που φοιτούν μπορούν να αιτηθούν μετεγγραφή σε όλα τα έτη σπουδών, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησής τους.

Ο εισοδηματικός «κόφτης» που κάνει τη διαφορά στις περιπτώσεις αδελφών

Μάλιστα όπως σημειώνει ο κ. Σκαρλάτος «ορισμένοι ενδιαφερόμενοι αιτούνται μετεγγραφή με βάση το γεγονός πως έχουν αδερφό/ή φοιτητή/τρια και πρέπει έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα έως 17.500€ ενώ για τα μέλη τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας δεν υφίσταται αυτός ο περιορισμός! Γι’ αυτό, η έμπειρη συμβουλευτική υποστήριξη κάθε ενδιαφερομένου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και η όλη διαδικασία να γίνεται με έγκυρη και έγκριτη πληροφόρηση»