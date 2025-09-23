Έως το τέλος του Σεπτεμβρίου οι μετεγγραφές φοιτητών 2025, τα σημεία που χρήζουν προσοχής.

Οι πρωτοετείς φοιτητές της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς μετρά αντίστροφα για την έναρξη των διαδικασιών για την υποβολή αίτησης για τις μετεγγραφές 2025. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας έχοντας ολοκληρωθεί το σύνολο των ηλεκτρονικών εγγραφών πλέον δρομολογείται το διαδικαστικό για να εκκινήσει εντός Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Για πρώτη φορά στα χρονικά αναμένονται οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές να ξεκινήσουν εντός Σεπτεμβρίου ήτοι το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 του μήνα ώστε εύλογα να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τα συνήθη πλαίσια και οι δικαιούχοι φοιτητές να μην χάσουν πολύτιμο χρόνο από τα μαθήματα, από την διανομή συγγραμμάτων, την κατανομή εστιών και εν γένει για την καλύτερη οργάνωση θεμάτων που άπτονται της φοιτητικής μέριμνας. Η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών ήταν δέσμευση της υπουργού και υλοποιήθηκε ώστε να σταματήσει το φαινόμενο των φοιτητών που λόγω γραφειοκρατίας στις μετεγγραφές χάνουν ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Η μεγάλη αλλαγή στις μετεγγραφές φοιτητών 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος έχουμε και μια σημαντική αλλαγή στους δικαιούχους των μετεγγραφών 2025 καθώς «σπάει» σε μέρη η διαδικασία με το διαχωρισμό των διαδικασιών μετεγγραφής για τους φοιτητές που εισήχθησαν μέσω των τακτικών Πανελληνίων 2025 από εκείνους των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2025 που είναι σε εξέλιξη.

Οι κρυφές «παγίδες» που φρενάρουν τις μετεγγραφές

Όπως εξηγεί στο Dnews o Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας οι φοιτητές πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην αίτηση μετεγγραφής τους καθώς υπάρχουν κρυφές «παγίδες» που αν δεν ληφθούν προσεκτικά υπόψιν από τους υποψηφίους θα μπλοκάρουν την ευκαιρία μετεγγραφής. Η πρώτη και βασική παράμετρος και προϋπόθεση μετεγγραφής είναι η αντιστοιχία Τμημάτων. Εάν το Τμήμα που πέρασες δεν είναι αντίστοιχο με εκείνο στο οποίο θέλεις να μεταγραφείς, η αίτησή σου απορρίπτεται, ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Ταουσάνη «Το αρμόδιο Υπουργείο κάθε χρόνο καλεί τους φοιτητές των Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος χωρίς νέα εξέταση), είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις, από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ή ηλεκτρονική αίτηση μετακίνησης σε Σχολή ή Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Η διαδικασία γίνεται κατά περίπτωση με μοριοδοτούμενα κριτήρια ή καθ΄ υπέρβαση των θέσεων λόγω ειδικών κατηγοριών (π.χ φοιτητής, ο οποίος που έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος ή άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω κ.λπ.).»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον αντίποδα εξηγεί ο κ. Ταουσάνης υπάρχουν και ορισμένες «παγίδες» που εάν κάποιος θέλει οπωσδήποτε να διεκδικήσει μετεγγραφή πρέπει να τις προσέξει και κυρίως έχουν να κάνουν με την επιμέρους ή /και την μη αντιστοίχιση τμημάτων.

Τα τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δεν είναι αντίστοιχα με τα υπόλοιπα τμήματα.

Το τμήμα ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΑ δεν είναι αντίστοιχο με τα υπόλοιπα τμήματα Δ.Ε.Σ. αλλά με τμήματα Οικονομικών Επιστημών.

Το νέο τμήμα ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΠΘ είναι μη αντίστοιχο.

Όλα τα τμήματα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι μεταξύ τους αντίστοιχα εκτός του τμήματος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και ειδικές διαδικασίες μετεγγραφών (στις ΑΕΝ εσωτερικά) και αρκετά ακόμη δεδομένα. Η διαδικασία των μετεγγραφών είναι περίπλοκη και έχει σημασία να γίνεται με τη συνδρομή και την εποπτεία ενός καταρτισμένου συμβούλου σταδιοδρομίας. «Η εμπειρία έχει δείξει, στο παρελθόν, πως πολλοί φοιτητές χάσανε την ευκαιρία να έρθουν στον τόπο διαμονής τους ή να μετάβουν σε πλησιέστερο τόπο φοίτησης, λόγω επιφανειακής ή και ανύπαρκτης πληροφόρησης επιβαρύνοντας οικονομικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και χάνοντας τη δυνατότητα αυτή που προσφέρει ο νομοθέτης» καταλήγει ο κ. Ταουσάνης.

Τα 96 τμήματα που εξαιρούνται μετεγγραφών φοιτητών 2025

Η διαδικασία μετεγγραφής σε άλλο πανεπιστημιακό τμήμα συχνά προκαλεί σύγχυση στους υποψήφιους, καθώς πολλοί θεωρούν ότι αρκεί να μοιάζουν τα ονόματα των τμημάτων για να θεωρούνται αντίστοιχα και να εγκριθεί η μετεγγραφή τους. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει, καθώς η επίσημη αναγνώριση της αντιστοιχίας των τμημάτων γίνεται μόνο από το Υπουργείο Παιδείας. Η μετεγγραφή απαιτεί συγκεκριμένη τεκμηρίωση, τήρηση προθεσμιών και ορθή προετοιμασία.

Δείτε την απόφαση με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων και τις 96 εξαιρέσεις μετεγγραφών