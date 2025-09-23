Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2025-2026.
Σύμφωνα με τις οδηγίες, ενστάσεις κατά του πίνακα, που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, υποβάλλονται: από την Τετάρτη 24 έως και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025,
μόνο ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.A. (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).
1. Θέατρο Κινηματ.Κινηματ. ΕΔΩ
2. Θέατρο -Κινηματ. Κιν.Χορός ΕΔΩ
3. Χορός - Κίνηση - Χορός ΕΔΩ
4. Χορός_Κλασσ. Χορός ΕΔΩ
5. Χορός_Σύγχρονος χορός ΕΔΩ