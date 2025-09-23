Ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας με τα αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων, ανά αντικείμενο (Κινηματογράφος, Κίνηση-Χορός και Σύγχρονος και Κλασικός Χορός) για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ενστάσεις κατά του πίνακα, που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, υποβάλλονται: από την Τετάρτη 24 έως και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025,

μόνο ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.A. (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

1. Θέατρο Κινηματ.Κινηματ.

2. Θέατρο -Κινηματ. Κιν.Χορός

3. Χορός - Κίνηση - Χορός

4. Χορός_Κλασσ. Χορός

5. Χορός_Σύγχρονος χορός