Η Παράλληλη Στήριξη βρίσκεται σε οριακό σημείο με την υποστελέχωση να στερεί στους μαθητές το δικαίωμα μάθησης επί ίσοις όροις.

Μετά το χάος με τα κενά στα σχολεία και τους κόφτες στο Ολοήμερο Σχολείο, το Υπουργείο Παιδείας επιστρατεύει και «περικοπές» σε Ειδική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη προκειμένου να «εξορθολογιστούν» τα μαθηματικά των ελλείψεων και να δοθεί η εικόνα ότι έχει μετριαστεί η υποστελέχωση.

Όπως καταγγέλλει μέσω του Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, τα παρατράγουδα στα σχολεία δεν έχουν τέλος. «Σε μια περίοδο που τα Ειδικά Σχολεία, καταβάλλουν προσπάθειες να λειτουργήσουν με αξιοπρεπείς όρους λόγω της τραγικής κατάστασης των σχολικών υποδομών, που έχουν κατανείμει τα τμήματα στους εκπαιδευτικούς και έχουν συντάξει με δυσκολία τα προγράμματα των τάξεων, έρχεται μια άθλια προφορική εντολή του ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, να δημιουργήσει συνθήκες …χάους στην Ειδική Αγωγή.»

Τα τερτίπια με την Ειδική Αγωγή εν μέσω 3.0001 κενών στην Αττική σε παράλληλη στήριξη

«Μετά την εγκύκλιο που επιχειρεί να περιορίσει και να «περικόψει» τους μαθητές του ολοήμερου προγράμματος των Γενικών Σχολείων, προκειμένου να «εξοικονομηθούν» εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των 10.000 κενών, δόθηκε εντολή να αφαιρεθούν από το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών των Ειδικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ώρες «εξατομικευμένης υποστήριξης» των μαθητών και να μετακινηθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί των Ειδικών Σχολείων, οι οποίοι σημειωτέον είχαν τοποθετηθεί την 1η του Σεπτέμβρη. Η πέρα για πέρα αυθαίρετη περικοπή της «εξατομικευμένης υποστήριξης», έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργία του Ειδικού Σχολείου και γίνεται ξεκάθαρα, με αποκλειστικό σκοπό την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών Παράλληλης Στήριξης στα Γενικά σχολεία, για να περιορίσει τις προσλήψεις που χρειάζονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι, μόνο στον νομό Αττικής, τα κενά για τις ανάγκες της παράλληλης στήριξης είναι 3.001!!! Δηλαδή χιλιάδες παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική στήριξη.» τονίζει ο κ. Μαρίνης.

Μπάχαλο και «καιάδας» για τους μαθητές Ειδικής Αγωγής με παράτυπη εντολή του Υπουργείου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΟΕ που μίλησε στο Dnews η κατάσταση έχει φτάσει σε πρωτοφανή αδιέξοδο με ευθύνη του Υπουργείου. « Πολλοί αποσπασμένοι συνάδελφοι, είκοσι μέρες μετά την τοποθέτησή τους, και ενώ κάλυπταν το ωράριό τους στα Ειδικά Σχολεία, κλήθηκαν στα γραφεία Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να κάνουν «οικειοθελώς» αίτηση επανατοποθέτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ζητείται να μετακινηθούν οι αποσπασμένοι επειδή οι αναπληρωτές που τοποθετήθηκαν μεταγενέστερα, δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω των όρων της σύμβασης ΕΣΠΑ. Καταπατώντας κάθε νομοθεσία και κάθε δεοντολογία, πέρα από το χάος που επιφέρουν στα Ειδικά Σχολεία, δημιουργούν μια τεράστια αδικία για τους αποσπασμένους/ες, που οι περισσότεροι/ες είναι γονείς με μικρά παιδιά, έχουν προγραμματίσει ζωή τους και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και τώρα υποχρεώνονται σε μετακίνηση σε άλλο σχολείο. Κοινώς… «κουλουβάχατα»... Η εντολή του Γ.Γ. είναι πέρα για πέρα παράτυπη. Ακόμη κι αν παραδεχτεί το Υπουργείο ότι έχει κάνει λάθος στις τοποθετήσεις (πράγμα που δεν έχει συμβεί) για να μετακινηθούν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να ξαναγίνουν όλες οι τοποθετήσεις αποσπασμένων από την αρχή για να μην υπάρχει ανισότιμη μεταχείριση.»

Κλείνοντας ο κ. Μαρίνης τονίζει ότι «το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη, αντιπαιδαγωγική και αυθαίρετη οδηγία και να σταματήσει τώρα τις διαδικασίες αυθαίρετων μετακινήσεων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, δημιουργώντας τεράστια λειτουργικά προβλήματα και αφήνοντας δεκάδες μαθητές χωρίς υποστήριξη. Να πάψει να θεωρεί τους εκπαιδευτικούς «αντικείμενα» που μπορεί να τους μετακινεί όποτε και όπου θέλει, παρακάμπτοντας νόμους και δεοντολογίες, διαλύοντάς τους τον οικογενειακό προγραμματισμό και την προσωπική τους ζωή.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αριθμοί.».

Η Παράλληλη Στήριξη στενάζει και οι γονείς είναι σε απόγνωση

Κραυγή αγωνίας για την υποστελέχωση της Παράλληλης Στήριξης απευθύνει ο Σύλλογος Γονέων 7ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα. Η κατάσταση είναι τόσο οριακή που έστειλαν και επιστολή διαμαρτυρίας προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και την Υπουργό Παιδείας. Όπως τονίζουν «φέτος για 13 εγκεκριμένες παράλληλες στηρίξεις σε παιδιά του σχολείου με γνωματεύσεις από το ΚΕΔΑΣΥ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 2 εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης.

Όπως μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ουσιαστικά η παράλληλη στήριξη δεν λειτουργεί για κανένα παιδί, αφού είναι ελάχιστες οι ώρες που εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής μπορεί να μπει σε κάθε τάξη μέσα στην εβδομάδα, με ότι αυτό σημαίνει για την πραγματική στήριξη των παιδιών, την εκπαιδευτική διαδικασία και τις συνθήκες που δημιουργούνται, τόσο στους μαθητές που δικαιούνται παράλληλη στήριξη όσο και σε ολόκληρη την τάξη όταν δεν υπάρχει εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής.

Μάλιστα στην επιστολή επισημάναμε ότι η σημερινή κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στις 25/7/2025 για την ειδική αγωγή και την ένταξη, όπου επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να σταματά στο μεσημέρι ούτε να περιορίζεται στη γενική παιδεία. Οφείλει να καλύπτει ολόκληρο το ημερήσιο πρόγραμμα και όλες τις βαθμίδες – από το δημοτικό έως το ΕΠΑ.Λ.». Η σκληρή πραγματικότητα όμως είναι ότι το δικαίωμα όχι μόνο δεν καλύπτει ολόκληρο το ημερήσιο πρόγραμμα και το ολοήμερο αλλά δεν καλύπτει για κάθε παιδί ούτε μια ώρα την ημέρα.»

Χαρακτηριστική είναι και η έκκληση γονιού μέσω Dnews ζητώντας να καλυφθεί το δικαίωμα «Κάθε Σεπτέμβρη τα ίδια. Χιλιάδες παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπαίνουν σε μια τάξη… χωρίς φωνή, χωρίς στήριξη, χωρίς δικαίωμα στην ισότιμη εκπαίδευση. Δεν τους λείπει η θέληση…..Τους λείπει η παράλληλη στήριξη που η Πολιτεία αρνείται να τους δώσει.

Κάθε μέρα, χιλιάδες παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθονται σε μια σχολική τάξη χωρίς την παράλληλη στήριξη που δικαιούνται Κανένα παιδί αόρατο. Η παράλληλη στήριξη είναι δικαίωμα, όχι χάρη!».