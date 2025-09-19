Το επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ κατ’ ελάχιστον, ενώ μπορεί να φτάσει έως 2.500 ευρώ για όσους φοιτούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν σε μισθωμένη κατοικία.

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την δεύτερη ευκαιρία για υποβολή αίτησης για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2025. Πρόκειται για μια σημαντική επιδοματική παροχή που κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο σπουδών και την περίπτωση συγκατοίκησης σε μισθωμένη κατοικία. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλταφόρμας stegastiko.minedu.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Η σημερινή καταληκτική προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δικαιούχους φοιτητές δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία (30 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2025). Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως διαζευγμένοι γονείς, η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα στον οποίο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ο φοιτητής. Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, μισθωτήριο, ΙΒΑΝ, στοιχεία επικοινωνίας) και σε περίπτωση συγκατοίκησης, τα στοιχεία και του συγκατοίκου. Το επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ κατ’ ελάχιστον, ενώ μπορεί να φτάσει έως 2.500 ευρώ για όσους φοιτούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν σε μισθωμένη κατοικία.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2025: Οι προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ, να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. και να είναι φορολογικός κάτοικος εσωτερικού. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Η λίστα με τους δικαιούχους

Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:



α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Βήμα βήμα η διαδικασία για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται)

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικούσε με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος της αίτησης, ο αιτών υποβάλλει συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή:

α) αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,

γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτησή τους για να μην χάσουν το δικαίωμα είσπραξης.