Το πλαίσιο που ενεργοποιείται για όσους πρωτοετείς δεν μπόρεσαν λόγω κωλύματος να κάνουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους.

Μετά το πέρας της προθεσμίας των ηλεκτρονικών εγγραφών πρωτοετών φοιτητών σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2025-2026 δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν μπόρεσαν λόγω κωλύματος να ολοκληρώσουν την διαδικασία.

Ειδικότερα σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου για οιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), είναι δυνατή η εγγραφή εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, ύστερα από υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος (είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων) στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 45 ημερών μετά τη λήξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας, όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι με σοβαρή πάθηση δεν έχουν ακόμη καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Γραμματείες, θα μπορούν να τα καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών είναι τα εξής:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

Οι Γραμματείες, σύμφωνα με την 109804/ΓΔ1/10-9-2025, θα ελέγξουν και θα αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία των εγγραφέντων με τα περιεχόμενα των ανωτέρω δικαιολογητικών, το αργότερο, εντός του 10 ημέρου που ακολουθεί την παραλαβή τους.