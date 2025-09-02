Games
ΟΣΕΘ: Τι πρέπει να ξέρουν φοιτητές και μαθητές για κάρτες, εκπτώσεις και ανανεώσεις εισιτηρίων αστικής συγκοινωνίας

Oι φοιτητές/τριες που διαθέτουν ήδη προσωποποιημένη κάρτα ThessCard για τα λεωφορεία θα πρέπει να προσέρχονται μέχρι 31/10/2025 στα εκδοτήρια του παρόχου (ΟΑΣΘ), ώστε να πραγματοποιηθεί η επέκταση της ισχύος του δικαιώματος μειωμένου κομίστρου.

Για τη διαδικασία απόκτησης της προσωποποιημένης κάρτας μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες, καθώς και για την ανανέωση του δικαιώματος μειωμένου κομίστρου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ενημερώνει, με σημερινή του ανακοίνωση, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Η ενημέρωση αφορά τόσο τους νέους φοιτητές, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση της φοιτητικής έκπτωσης. Ειδική αναφορά γίνεται και στους μαθητές, για τους οποίους ισχύει διαφορετικό καθεστώς.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, οι φοιτητές/τριες που διαθέτουν ήδη προσωποποιημένη κάρτα ThessCard για τα λεωφορεία θα πρέπει να προσέρχονται μέχρι 31/10/2025 στα εκδοτήρια του παρόχου (ΟΑΣΘ), ώστε να πραγματοποιηθεί η επέκταση της ισχύος του δικαιώματος μειωμένου κομίστρου. Αντίστοιχα θα πρέπει να πράξουν και οι κάτοχοι προσωποποιημένης κάρτας ThessCard για το μετρό, πηγαίνοντας όμως στα εκδοτήρια του μέσου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επέκταση ισχύς της. Για να επεκταθεί η ισχύς των καρτών, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ακαδημαϊκής ταυτότητας (για επιβεβαίωση της φοιτητικής ιδιότητας).

Τι γίνεται με τους πρωτοετείς;

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες που δεν διαθέτουν ακαδημαϊκή ταυτότητα μπορούν να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα για τα λεωφορεία μέσω του App του ΟΣΕΘ (oseth.com.gr) και στη συνέχεια να προσέρχονται στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ, για να καταχωρήσουν το δικαίωμά τους για μειωμένο εισιτήριο. Αντίστοιχα, για το μετρό, μπορούν να εκδώσουν την προσωποποιημένη κάρτα τους στα εκδοτήρια του μέσου, με μειωμένο κόμιστρο. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή της βεβαίωση εγγραφής στο οικείο ίδρυμα.

Τι ισχύει σε περίπτωση μη ανανέωσης

Σε περίπτωση μη ανανέωσης των καρτών μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ο ΟΣΕΘ ενημερώνει ότι οι φοιτητές, από την 1/11 2025 και μέχρι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, θα μετακινούνται με κανονικό κόμιστρο. Υπενθυμίζεται ότι η ανανέωση ή η έκδοση προσωποποιημένης κάρτας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση μειωμένου κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μετρό και Λεωφορεία).

Τι ισχύει για τους μαθητές

Για τους μαθητές που δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας τους από το σχολείο, ο ΟΣΕΘ ενημερώνει με τη σημερινή του ανακοίνωση ότι η έκδοση προσωποποιημένων καρτών για τα λεωφορεία και η επιβεβαίωση της δωρεάν μετακίνησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με σχετική διαδικασία που έχει οριστεί κατόπιν συνεννόησης με την περιφέρεια.

Η διαδικασία αυτή θα υλοποιείται από τους μαθητές στα σχολεία με τη βοήθεια των καθηγητών. Για τους μαθητές που δικαιούνται 50% μείωση κομίστρου, η έκδοση της προσωποποιημένης κάρτας μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε σε κάποιο εκδοτήριο, ενώ διευκρινίζεται ότι και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας και ΑΜΚΑ. Το δικαίωμα στη μειωμένη μετακίνηση επιβεβαιώνεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα βάσει ηλικίας.

Τιμές Μειωμένων Προϊόντων Κομίστρου

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, οι τιμές μειωμένων προϊόντων κομίστρου είναι στα 0,30 ευρώ το εισιτήριο αστικής ζώνης (70′) και στα 0,40 ευρώ αυτό της περιαστικής ζώνης (70′). Σε ό,τι αφορά το πακέτο δέκα εισιτηρίων + 1 δωρεάν (αστική), η τιμή του διαμορφώνεται στα 2,90 ευρώ και το αντίστοιχο για περιαστική μετακίνηση στα 3,90 ευρώ.

Η τιμή του εισιτηρίου ειδικών γραμμών (70′), σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ ανέρχεται στο 1 ευρώ, της κάρτας 30 ημερών - απεριόριστες διαδρομές στα 8 ευρώ, της αντίστοιχης για 90 ημέρες στα 22,50 ευρώ και των 180 ημερών στα 42,50 ευρώ.

