Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα υποβολής της αίτησης.

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στις 11 ξεκινά η έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψήφιων μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 15:00.

Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνει «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» και «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» όπου δίνεται στους αποφοίτους η δυνατότητα να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και να ενισχύσουν τη δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση στο σχολείο με αμειβόμενη κατάρτιση στον εργασιακό χώρο.

Για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας οι οποίες θα λειτουργήσουν το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2025 -2026 μπορείτε να ενημερωθείτε στον σύνδεσμο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.:

https://gsvetlly.minedu.gov.gr/metalykeiako-etos-taksi-mathiteias-ton-epa-l/enimerotiko-yliko-gia-mathitevomenous