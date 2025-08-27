Μεταλυκειακό Έτος 2025: Παρατείνεται η προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα

Μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου μπορούν οι ιδιωτικοί φορείς να ενταχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας».

Παρατείνεται ως την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 23:59 η δυνατότητα διάθεσης θέσεων μαθητείας από φορείς του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» για την περίοδο 2025-2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν τις διαθέσιμες θέσεις μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος: e-mathiteia.minedu.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «Διεπαφή Επιχειρήσεων».

Μέσω του θεσμού της μαθητείας, οι ιδιωτικοί φορείς επενδύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ανθρώπινου δυναμικού με αναβαθμισμένες δεξιότητες που ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις της οικονομίας.