Μεταλυκειακό Έτος: Η λίστα με τις 3.917 θέσεις Τάξη Μαθητείας στο Δημόσιο

Μεταλυκειακό Έτος: Η λίστα με τις 3.917 θέσεις Τάξη Μαθητείας στο Δημόσιο Φωτογραφία: PEXELS/Lukas
Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη λίστα με τις 3.917 προσφερόμενες θέσεις μαθητείας μέσω του Μεταλυκειακού Έτους σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

Με την απόφαση που πήρε ΦΕΚ προσδιορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου σε 3.917, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει τον θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διευρύνει τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων και δημιουργεί γέφυρες μεταξύ της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας.

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες στήριξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πολιτικές που καλλιεργούν δεξιότητες, ενδυναμώνουν τη νεολαία και συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το ΦΕΚ της ΚΥΑ εδώ

