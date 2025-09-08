Games
Παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί: Παράταση προθεσμιών συμμόρφωσης

Η εισηγητική έκθεση για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Δυνατότητα λειτουργίας, για μία ακόμη σχολική χρονιά, όσων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί πλήρως στις προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας του π.δ. 99/2017, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το οικείο δημοτικό συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, παρέχει τροπολογία που κατατέθηκε, από τους συναρμόδιους υπουργούς, στο νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή και το κοινωνικό μίσθωμα.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, «η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της δυσχέρειας που εξακολουθεί να παρουσιάζεται σε δήμους της χώρας, ως προς τη συμμόρφωση με επιμέρους προδιαγραφές λειτουργίας και αδειοδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών τους, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 99/2017 (Α' 141), περί του καθορισμού των προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίες των δήμων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα στους δήμους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών τους, να επιτρέψουν, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του δημοτικού τους συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, τη συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών για μία ακόμη σχολική χρονιά, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη ικανοποίηση των προϋποθέσεων λειτουργίας τους. Η δυνατότητα αυτή, σε κάθε περίπτωση, δεν αφορά στις προδιαγραφές πυρασφάλειας, οι οποίες οφείλουν να πληρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 99/2017».

