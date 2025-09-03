Games
Παιδεία

Ωνάσεια σχολεία: Πότε ο αγιασμός - Τα μαθήματα και η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα

Ωνάσεια σχολεία: Πότε ο αγιασμός - Τα μαθήματα και η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα
Τα Ωνάσεια Σχολεία θα κάνουν πρεμιέρα τη φετινή σχολική χρονιά, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την φοίτηση σε αυτά.

Τα Ωνάσεια Σχολεία ξεκινούν επίσημα την λειτουργία τους από τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026 φέρνοντας μια νέα πνοή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αρχής γενομένης από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου έξι (6) Γυμνάσια και έξι (6) ΓΕ.Λ., σε έξι (6) δήμους και τέσσερις (4) Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας θα υποδεχθούν τους νέους τους μαθητές

Ο νέος αυτός θεσμός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνει στους μαθητές την δυνατότητα να γνωρίσουν και να μυηθούν σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποιώντας βιωματικές μεθόδους μάθησης ενώ παράλληλα θα καταρτιστούν στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Περισσότεροι από 6.000 μαθητές ανά έτος και περισσότεροι από 22.000 μαθητές σε ορίζοντα δωδεκαετίας σε όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου δημόσια εκπαίδευση. Τα Ωνάσεια παραμένουν δημόσια σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά παραμένουν λειτουργοί του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης.

Ποια Ωνάσεια Σχολεία θα λειτουργήσουν από τις 11 Σεπτεμβρίου

  • 52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • 52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
  • 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
  • 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  • 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»
  • 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ»
  • 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
  • 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
  • 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  • 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Τα Ωνάσεια στοχεύουν στην εκπαίδευση του μέλλοντος με έμφαση στις ανθρωπιστικές, θετικές και κοινωνικές επιστήμες, στις καλές τέχνες, στην ψηφιακή παιδεία και στη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων δημοκρατικών πολιτών καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και άλλων πρωτοπόρων διδακτικών πρακτικών και δράσεων.

Σαφής πρόθεση του Ιδρύματος Ωνάση είναι η καθιέρωση ενός σύγχρονου μοντέλου σχολικής λειτουργίας που προσομοιάζει αυτό των Πρότυπων Σχολείων που έχουν αγκαλιαστεί από γονείς και μαθητές και θεωρούνται από τους πιο επιτυχημένους σχολικούς θεσμούς. Oι μαθητές πέραν του καθιερωμένου ωρολόγιου προγράμματος θα έχουν και 2 επιπλέον ώρες ημερησίως, για να συμμετάσχουν σε Ομίλους και Σύνολα εστιάζοντας σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως πληροφορική, STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), τέχνες, ξένες γλώσσες και πολιτισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των μαθητών στους Ομίλους και τα Σύνολα είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικές ώρες εβδομαδιαίως, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα Ωνάσεια έχουν εξοπλιστεί με τεχνολογία αιχμής, βελτιωμένα εργαστήρια και ανακαινισμένα κτίρια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενισχύει την εκπαιδευτική εμπειρία. Ενώ παρέχεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2026 με στόχο την ενίσχυση των γνώσεών τους.

Παράλληλα τονίζεται ότι τα Ωνάσεια Σχολεία θα αλληλεπιδρούν και με τα δημόσια σχολεία της περιοχής καθώς στους Ομίλους και τα Σύνολα μπορούν να συμμετέχουν και οι μαθητές άλλων δημόσιων σχολικών μονάδων της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, κατόπιν αίτησης και έγκρισής τους από τον Διευθυντή ή τη Διευθύντρια των ΔΗΜ.Ω.Σ.

Όπως σημειώνεται από πλευράς Ιδρύματος Ωνάση «Με όραμα μια καλύτερη κοινωνία, αναγνωρίζουμε πως η παιδεία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για κάθε ενεργό πολίτη, για κάθε ευαισθητοποιημένο άνθρωπο. Δίνουμε πνοή σε νέες ιδέες, προσβλέπουμε στην εκπαίδευση του μέλλοντος και συνδράμουμε την πολιτεία στις προσπάθειές της για την περαιτέρω ενίσχυση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συνέργεια αυτή έχει στόχο να ανοίξει νέους ορίζοντες στη δημόσια εκπαίδευση, για να έρθει το Σχολείο του Αύριο στο σήμερα, χτίζοντας ένα μέλλον γεμάτο ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, με επίκεντρο σχολεία ανοιχτά στις τοπικές κοινωνίες.»

