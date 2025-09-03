Ωνάσεια σχολεία: Πότε ο αγιασμός - Τα μαθήματα και η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα

Τα Ωνάσεια Σχολεία θα κάνουν πρεμιέρα τη φετινή σχολική χρονιά, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την φοίτηση σε αυτά.

Τα Ωνάσεια Σχολεία ξεκινούν επίσημα την λειτουργία τους από τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026 φέρνοντας μια νέα πνοή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αρχής γενομένης από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου έξι (6) Γυμνάσια και έξι (6) ΓΕ.Λ., σε έξι (6) δήμους και τέσσερις (4) Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας θα υποδεχθούν τους νέους τους μαθητές

Ο νέος αυτός θεσμός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνει στους μαθητές την δυνατότητα να γνωρίσουν και να μυηθούν σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποιώντας βιωματικές μεθόδους μάθησης ενώ παράλληλα θα καταρτιστούν στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Περισσότεροι από 6.000 μαθητές ανά έτος και περισσότεροι από 22.000 μαθητές σε ορίζοντα δωδεκαετίας σε όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου δημόσια εκπαίδευση. Τα Ωνάσεια παραμένουν δημόσια σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά παραμένουν λειτουργοί του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης.

Ποια Ωνάσεια Σχολεία θα λειτουργήσουν από τις 11 Σεπτεμβρίου