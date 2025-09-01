Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Κανένα ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση η υπόθεση Ζώρα- «Τι πιο φυσικό»

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Κανένα ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση η υπόθεση Ζώρα- «Τι πιο φυσικό»
Η κυβέρνηση στη σκιά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, υπερασπίζεται τον Οδυσσέα Ζώρα για την ανάληψη καθηκόντων πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Keele.

Η είδηση ότι ο Οδυσσέας Ζώρας αναλαμβάνει καθήκοντα πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Keele, ένα από τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν έγκριση για ίδρυση παραρτήματος στην Ελλάδα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Η θητεία του το 2022 στο Υπουργείο Παιδείας στη θέση του γενικού γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης με σημαίνοντα ρόλο στην επεξεργασία του νομοσχεδίου που οδήγησε στη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων ήταν αρκετή για να δημιουργηθεί σάλος γύρω από τη νέα του ιδιότητα.

Το ζήτημα μονοπώλησε το πολιτικό διάλογο το σαββατοκύριακο και δεν έμεινε ασχολίαστο ούτε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη που στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα με τα νέα καθήκοντα του κ. Ζώρα. Μάλιστα επιχείρησε να υποβαθμίσει τον σάλο που έχει προκληθεί κάνοντας αναφορά για «λάσπη στον ανεμιστήρα» και επισημαίνοντας ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται ασυμβίβαστο οπότε ο κ. Ζώρας βάσει βιογραφικού και σημαντικού επιστημονικού έργου αναλαμβάνει χρέη πρύτανη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μύλος» με ιδιωτικά πανεπιστήμια και Οδυσσέα Ζώρα: Σε τι (δεν) απαντά το υπουργείο Παιδείας

«Μύλος» με ιδιωτικά πανεπιστήμια και Οδυσσέα Ζώρα: Σε τι (δεν) απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πολιτική
Παραστατίδης για Ζώρα: Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων, έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου

Παραστατίδης για Ζώρα: Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων, έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου

Πολιτική
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο - Σάλος στην Πανεπιστημιακή κοινότητα

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο - Σάλος στην Πανεπιστημιακή κοινότητα

Παιδεία

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους της κριτικής «Ο κ. Ζώρας είναι καθηγητής ιατρικής, έχει διατελέσει πρύτανης και έρχεται τώρα να αναλάβει τη διοίκηση ενός παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου. Αυτό προσθέτει κύρος. Όσο ήταν ΓΓ είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης; Όχι, είναι η απάντηση. Κατά το χρόνο που διενεργείτο αυτή η διαδικασία δεν ήταν ΓΓ ούτε είχε και σχετική αρμοδιότητα μέχρι να φύγει. Δεν αμφισβητείται ότι έχει το βιογραφικό για να αναλάβει πρύτανης μη κρατικού πανεπιστημίου. Έρχεται ένας εγνωσμένου κύρους καθηγητής δημοσίου πανεπιστημίου και πρώην πρύτανης και αναλαμβάνει πρύτανης και το πειράζει και αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα; Τι υπονοεί ο κ. Παραστρατίδης; Υπονοεί κάτι σκοτεινό ή διαπλοκή... δεν πρέπει να είναι ανακοινώσεις του ποδαριού. Τι θέλει να πει; Υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο; Απλά πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ ότι η προπαγάνδα του έπεσε στο κενό.», υπογράμμισε.

Είναι παραπάνω από σαφές ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να μην βλέπει ζήτημα στο ομολογουμένως πρωτοφανές σκάνδαλο με τα νέα καθήκοντα Ζώρα και επιλέγει σκοπίμως να απορρίπτει τις αντιδράσεις επικαλούμενη προπαγανδιστικούς λόγους από πλευράς αντιπολίτευσης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

ΚΚΕ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πορτοφολιού του φοιτητή πελάτη

ΚΚΕ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πορτοφολιού του φοιτητή πελάτη

Πολιτική
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Καρφιά» Καρπόζηλου για το υπό κατασκευή campus του Keele

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Καρφιά» Καρπόζηλου για το υπό κατασκευή campus του Keele

Πολιτική
Ο Αλέξης Τσίπρας «μπερδεύει» τις γραμμές στο Μαξίμου

Ο Αλέξης Τσίπρας «μπερδεύει» τις γραμμές στο Μαξίμου

Ο Πληροφοριοδότης
Χαρίτσης: Αν η κυβέρνηση επένδυε στα δημόσια πανεπιστήμια το 1% της ενέργειας που έχει αφιερώσει για τα ιδιωτικά, δεν θα ήμασταν σε αυτό το χάλι

Χαρίτσης: Αν η κυβέρνηση επένδυε στα δημόσια πανεπιστήμια το 1% της ενέργειας που έχει αφιερώσει για τα ιδιωτικά, δεν θα ήμασταν σε αυτό το χάλι

Πολιτική

NETWORK

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

healthstat.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

healthstat.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

healthstat.gr
Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr