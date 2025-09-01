Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Κανένα ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση η υπόθεση Ζώρα- «Τι πιο φυσικό»

Η κυβέρνηση στη σκιά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, υπερασπίζεται τον Οδυσσέα Ζώρα για την ανάληψη καθηκόντων πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Keele.

Η είδηση ότι ο Οδυσσέας Ζώρας αναλαμβάνει καθήκοντα πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Keele, ένα από τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν έγκριση για ίδρυση παραρτήματος στην Ελλάδα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Η θητεία του το 2022 στο Υπουργείο Παιδείας στη θέση του γενικού γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης με σημαίνοντα ρόλο στην επεξεργασία του νομοσχεδίου που οδήγησε στη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων ήταν αρκετή για να δημιουργηθεί σάλος γύρω από τη νέα του ιδιότητα.

Το ζήτημα μονοπώλησε το πολιτικό διάλογο το σαββατοκύριακο και δεν έμεινε ασχολίαστο ούτε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη που στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα με τα νέα καθήκοντα του κ. Ζώρα. Μάλιστα επιχείρησε να υποβαθμίσει τον σάλο που έχει προκληθεί κάνοντας αναφορά για «λάσπη στον ανεμιστήρα» και επισημαίνοντας ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται ασυμβίβαστο οπότε ο κ. Ζώρας βάσει βιογραφικού και σημαντικού επιστημονικού έργου αναλαμβάνει χρέη πρύτανη.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους της κριτικής «Ο κ. Ζώρας είναι καθηγητής ιατρικής, έχει διατελέσει πρύτανης και έρχεται τώρα να αναλάβει τη διοίκηση ενός παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου. Αυτό προσθέτει κύρος. Όσο ήταν ΓΓ είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης; Όχι, είναι η απάντηση. Κατά το χρόνο που διενεργείτο αυτή η διαδικασία δεν ήταν ΓΓ ούτε είχε και σχετική αρμοδιότητα μέχρι να φύγει. Δεν αμφισβητείται ότι έχει το βιογραφικό για να αναλάβει πρύτανης μη κρατικού πανεπιστημίου. Έρχεται ένας εγνωσμένου κύρους καθηγητής δημοσίου πανεπιστημίου και πρώην πρύτανης και αναλαμβάνει πρύτανης και το πειράζει και αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα; Τι υπονοεί ο κ. Παραστρατίδης; Υπονοεί κάτι σκοτεινό ή διαπλοκή... δεν πρέπει να είναι ανακοινώσεις του ποδαριού. Τι θέλει να πει; Υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο; Απλά πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ ότι η προπαγάνδα του έπεσε στο κενό.», υπογράμμισε.

Είναι παραπάνω από σαφές ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να μην βλέπει ζήτημα στο ομολογουμένως πρωτοφανές σκάνδαλο με τα νέα καθήκοντα Ζώρα και επιλέγει σκοπίμως να απορρίπτει τις αντιδράσεις επικαλούμενη προπαγανδιστικούς λόγους από πλευράς αντιπολίτευσης.