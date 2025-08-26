Games
Το νέο μάθημα που μπήκε «σφήνα» στο πρόγραμμα της Γ Γυμνασίου

Τα Οικονομικά μπαίνουν στα σχολεία για να δώσουν χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες στους μαθητές Γυμνασίου.

Μια έκπληξη περιμένει τους μαθητές της Γ Γυμνασίου με το άνοιγμα των σχολείων για τη σχολική χρονιά 2025 -2026 καθώς ένα νέο μάθημα προστίθεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους. Ο λογος για το μάθημα των Οικονομικών που αρχικά είχε προγραμματιστεί να ενταχθεί στην Α Λυκείου.

Μετά από αλαλούμ που δημιουργήθηκε για τις ώρες διδασκαλίας των Οικονομικών στην πρώτη τάξη του Λυκείου και την έντονη διαφωνία των Φιλολόγων για την σχεδιαζόμενη περικοπή ωρών από την διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών για να διδαχθεί ο οικονομικός εγγραμματισμός το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε αλλαγής πλεύσης για το μάθημα. Υπό το πρίσμα αυτό μετατέθηκε η διδασκαλία των Οικονομικών στην Γ Γυμνασίου ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί αναστάστωση και παράπονα για υποβάθμιση των Θεωρητικών Σπουδών.

Το παράδοξο με το εξώφυλλο του βιβλίου

Μάλιστα λόγω αυτής της αιφνίδιας αλλαγής στην βαθμίδα του μαθήματος το εξώφυλλο του βιβλίου όπως έχει αναρτηθεί ψηφιακά αναγράφει ως τάξη την Α Λυκείου όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, καθώς χρησιμοποιείται ήδη στη διδασκαλία της Α΄ Λυκείου στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως επισημαίνεται και στον πρόλογο από τον πρόεδρο του ΙΕΠ, Σπύρο Δουκάκη, «Σκοπός του βιβλίου είναι να εφοδιάσει τους μαθητές και τις μαθήτριες με τις
γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση των βασικών όρων της λειτουργίας της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το περιεχόμενο είναι διαρθρωμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να διευκολύνει τη μάθηση και την κατανόηση μέσω παραδειγμάτων, διαγραμμάτων και ασκήσεων που ενισχύουν την κριτική σκέψη και την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κατόπιν σχετικής άδειας, προχώρησε σε μικρές τροποποιήσεις του περιεχομένου, ώστε το βιβλίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, διατηρήθηκαν οι αγγλικοί όροι που περιλαμβάνονταν στην κυπριακή έκδοση, καθώς κρίθηκε ότι δεν δυσχεραίνουν την κατανόηση και παράλληλα συμβάλλουν στην εξοικείωση των μαθητών/τριών με τη σχετική ορολογία στα αγγλικά.»

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο του βιβλίου των Οικονομικών εδώ

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η προσθήκη των Οικονομικών στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου αποτελεί μία προσπάθεια ισορροπημένης κατανομής του προγράμματος και προετοιμασίας των μαθητών για τις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η διδασκαλία θα είναι μία ώρα την εβδομάδα. Στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, η ώρα διδασκαλίας θα διατεθεί στο δεύτερο τετράμηνο, ενώ η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή περιορίζεται στο πρώτο τετράμηνο. Στόχος του νέου μαθήματος είναι να εξοπλίσει τους μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση βασικών όρων και λειτουργιών της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να διευκολύνει τη μάθηση μέσω παραδειγμάτων, διαγραμμάτων και ασκήσεων, που ενισχύουν την κριτική σκέψη και την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.

