Παιδεία

Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο 2025

Φωτογραφία: SOOC
Πότε η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά.

Tην Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία όλης της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026. Το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς θα χτυπήσει για όλες τις σχολικές μονάδες στις 11 του μήνα με τους γονείς να ενημερώνονται αρχές του μήνα για την ακριβή ώρα του αγιασμού.

Παραδοσιακά, θα προηγηθεί ο αγιασμός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που τελείται το αργότερο μέχρι τις 9:15 ενώ η αντίστοιχη διαδικασία σε Γυμνάσια και Λύκεια γίνεται λίγο αργότερα ήτοι μέχρι τις 10:00. Αμέσως μετά τον αγιασμό, θα ακολουθηθεί η διαδικασία διανομής των βιβλίων της νέας χρονιάς.

Από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα για τους μαθητές. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές, η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει νωρίτερα. Για να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στα σχολεία τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

