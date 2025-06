Ενστάσεις για τη Βιολογία: Παράπονα υποψήφιας στο Dnews - «Μας τιμωρούν και επιβραβεύουν την παπαγαλία»

Η αστοχία στο Α1 της Βιολογίας και η άρνηση της ΚΕΕ για να αποδεχθεί την επιστημονικά τεκμηριωμένη δεύτερη απάντηση σύμφωνα με την υποψήφια λειτουργεί ως «κόφτης» στα όνειρα πρόσβασης στις σχολές της αρεσκείας τους με ευθύνη τρίτων.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις Πανελλήνιες που αποτελούν προάγγελο για τις Βάσεις 2025, υποψήφια καταγγέλλει στο Dnews μια αδικία που έχει συμβεί στην εξέταση της Βιολογίας και παρά τη έντονη δυσαρέσκεια και τις ενστάσεις λοιπών υποψηφίων δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση από την ΚΕΕ.

Σύμφωνα με την υποψήφια έχει δημιουργηθεί ζήτημα με «αστοχία» στο Α1 που ναι μεν έχει διπλή σωστή απάντηση και όμως αυτή δεν είναι η προτεινόμενη ορθή και βάσει των οδηγιών της ΚΕΕ οι βαθμολογητές δεν την βαθμολόγησαν ως σωστή με τις όποιες συνέπειες για την απώλεια των μορίων των υποψηφίων. Υπενθυμίζεται ότι πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και για την διπλή σωστή απάντηση στο Γ1Β και το Δ5 γεγονός που έγινε αποδεκτό από την ΚΕΕ και με νέες τις οδηγίες ζήτησε από τους βαθμολογητές να θεωρήσουν σωστές και τις δύο απαντήσεις ώστε να μην χάσει μονάδες ο υποψήφιος που απάντησε σωστά επιλέγοντας κάποια από τις δύο ορθές απαντήσεις.

Στο μήνυμά της στο Dnews η υποψήφια τονίζει την αδικία που καταγράφεται και μάλιστα μας παραθέτει και την σχετική επιστολή που έστειλε στην ΚΕΕ όπου μεταξύ άλλων τονίζει « Η αποδοχή της απάντησης δ) στο Α1 θα διορθώσει μια υπαρκτή αδικία και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη μας σε μια διαδικασία που οφείλει να είναι αντικειμενική και αξιοκρατική. Ελπίζουμε ειλικρινά πως η Επιτροπή θα επιδείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε στο Δ5 και για το Α1, ώστε να μην μείνει καμία πλευρά αδικημένη.»

Η επιστολή της υποψήφιας στην ΚΕΕ

Αξιότιμα μέλη της ΚΕΕ,

Είμαι μαθήτρια που συμμετείχα στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις, από το πεδίο Υγείας, και θα ήθελα να σας εκφράσω την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή μου σχετικά με τις αδικίες που παρατηρήθηκαν στη θεματοδότηση και κυρίως στη διαχείριση των απαντήσεων στο μάθημα της Βιολογίας.

Καταρχάς, το ερώτημα Δ5 ήταν σαφέστατο και οποιοσδήποτε μαθητής πρότεινε την «εναλλακτική λύση», την οποία εν τέλει κάνατε αποδεκτή, δεν είχε εξασκηθεί επαρκώς σε ανάλογες ασκήσεις. Ωστόσο, μετά από τηλεφωνικές κλήσεις από πολιτικό πρόσωπο και παράκληση από την ΟΕΦΕ, αποφασίσατε ότι θα γινόταν αποδεκτή κάθε απάντηση στο ερώτημα αυτό.

Από την άλλη πλευρά όμως, στο ερώτημα Α1 είναι επιστημονικά ορθές δύο απαντήσεις, τόσο τα χιάσματα, όσο και το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο. Το δεύτερο μάλιστα, αν και δεν αναγράφεται στο σχολικό βιβλίο, έχει μεγαλύτερο μέγεθος και είναι πιο ευδιάκριτο, όπως συμφώνησε και η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων στην επίσημη ανακοίνωση της, στην οποία ΔΕΝ αναφερόταν ότι υπάρχει δεύτερη λύση στο ερώτημα Δ5. Παρ' ολ' αυτά, στο Α1 δεν δεχτήκατε και την απάντηση δ).

Είμαστε πολλοί εμείς που απαντήσαμε σωστά το ερώτημα Δ5, όμως «λανθασμένα» το Α1, όμως έχετε δώσει ένα άδικο προβάδισμα στους μαθητές που έδωσαν επιστημονικά λανθασμένη απάντηση στο Δ5 και όχι σε εμάς. Έχουμε επίσης την πλήρη υποστήριξη των καθηγητών μας, καθώς και καθηγητών πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με μικροσκόπια και γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο είναι ορατό στο οπτικό μικροσκόπιο.

Μάλιστα έχουμε προσπαθήσει πολυάριθμες φορές να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με την ΠΕΒ, με την ΟΕΦΕ, καθώς και με ιστοσελίδες στις οποίες αναρτώνται ενστάσεις αναφορικά με τις Πανελλήνιες εξετάσεις, χωρίς να λάβουμε ανταπόκριση. Μήπως αυτό συμβαίνει επειδή δεν ανήκουμε σε μεγάλα φροντιστήρια; Ή επειδή δεν έχουμε τη βοήθεια πολιτικής παρέμβασης; Πραγματικά, αυτή είναι η μεγαλύτερη αδικία που έχει συμβεί στις πανελλήνιες εξετάσεις και θα είναι ο λόγος που δεν θα καταφέρουμε να περάσουμε στις σχολές που επιθυμούμε, παρόλο που δουλέψαμε σκληρά για αυτό.

Παρακαλώ θερμά να γίνει αποδεκτή η απάντηση δ) στο ερώτημα Α1 στο μάθημα της βιολογίας. Παρακαλώ να μην επιβραβεύεται η στείρα αποστήθιση και να δοθούν αυτοί οι βαθμοί στα παιδιά που δούλεψαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια.

Θα σας επισυνάψω επίσης μερικές πηγές που υποστηρίζουν ότι το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο είναι ορατό με το οπτικό μικροσκόπιο:

Α) 1.2. The Discovery of the Endoplasmic Reticulum

The ER was first observed in light microscopy by Bernhard Solger, who called it "basal filaments" (10), and subsequently by Charles Garnier, who named it "ergastoplasm" and predicted its involvement in secretion (11).

Μετάφραση: 1.2. Η ανακάλυψη του ενδοπλασματικού δικτύου

Το ενδοπλασματικό δίκτυο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σε οπτική μικροσκοπία από τον Bernhard Solger, ο οποίος το ονόμασε «βασικά νημάτια» (10), και στη συνέχεια από τον Charles Garnier, ο οποίος το ονόμασε «εργαστόπλασμα» και προέβλεψε τη συμμετοχή του στην έκκριση (11).

https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/physrev.00038.2021

Όπως φαίνεται, το ενδοπλασματικό δίκτυο, όχι μόνο είναι ορατό, αλλά μάλιστα ανακαλύφθηκε στο οπτικό μικροσκόπιο.

Β) In the light microscope, the rough endoplasmic reticulum can be visualized as masses of material staining with basic dyes. The basophilia of the RER in H&E staining is due to the presence of negatively charged rRNA in the ribosomes attached to the cisternae.

Μετάφραση: Στο οπτικό μικροσκόπιο, το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο μπορεί να απεικονιστεί ως μάζες υλικού που χρωματίζονται με βασικές χρωστικές. Η βασεοφιλία του RER στη χρώση H&E οφείλεται στην παρουσία αρνητικά φορτισμένου rRNA στα ριβοσώματα που είναι προσαρτημένα στις δεξαμενές.

https://medcell.org/histology/cell_lab/rough_endoplasmic_reticulum.php

Γ) https://rsscience.com/endoplasmic-reticulum/

Επομένως, είναι επιστημονικά ορθή η απάντηση δ) στο ερώτημα Α1 στο μάθημα της βιολογίας των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Καθώς οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αποτελούν τον πιο κρίσιμο σταθμό για χιλιάδες μαθητές, είναι ζωτικής σημασίας οι αποφάσεις σας να βασίζονται σε επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια, με ισότιμη μεταχείριση όλων. Η αποδοχή της απάντησης δ) στο Α1 θα διορθώσει μια υπαρκτή αδικία και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη μας σε μια διαδικασία που οφείλει να είναι αντικειμενική και αξιοκρατική. Ελπίζουμε ειλικρινά πως η Επιτροπή θα επιδείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε στο Δ5 και για το Α1, ώστε να μην μείνει καμία πλευρά αδικημένη.

Με εκτίμηση,

Υποψήφια Πανελληνίων