Υπονοεί ο Ρούτε ότι οι κοινωνίες πρέπει να είναι πειθήνιες στην πολιτική των κυβερνήσεων γιατί δεν μπορεί να διεξαχθεί πόλεμος χωρίς πειθαρχία και συμμόρφωση στις οδηγίες των κυβερνήσεων.

«Είμαστε όλοι στόχοι, όλοι επηρεαζόμαστε…Μια μέρα, μπορεί να πρόκειται για εμπρηστική επίθεση σε ένα εργοστάσιο ή για drones που προκαλούν προβλήματα σε ένα αεροδρόμιο. Την επόμενη, μπορεί να είναι δολιοφθορές σε σιδηροδρόμους, επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη θάλασσα ή κυβερνοεπιθέσεις. Αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις, αυτή τη στιγμή, είναι αδιάκοπες… οι καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων στο ΝΑΤΟ μπορεί να φέρουν τον Πούτιν στο Ρότερνταμ»,ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στη κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο.

Μας λέει ο άνθρωπος που αποκάλεσε τον Τραμπ με τον γλοιώδη τίτλο daddy (πατερούλη), ότι πλέον ο πόλεμος και η ρωσική απειλή είναι παντού.

Στα αεροδρόμια, στα εμπορικά πλοία, τους σιδηροδρόμους, στις υποδομές από κυβερνοεπιθέσεις.

Και μπορεί σε ένα βαθμό να γίνονται όλα αυτά από πλευράς Ρωσίας. Όμως ποιος τα προκάλεσε και πώς τώρα σταματούν;

Αντί να ασχοληθεί με την αποτροπή του πολέμου ρίχνει το βάρος στην προετοιμασία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1914 χρησιμοποιήθηκε ο φόβος της αλματώδους επέκτασης των σιδηροδρομικών γραμμών που θα έφερναν κοντύτερα τα εχθρικά στρατεύματα. Τώρα είναι ο φόβος των drones και του κυβερνοπολέμου.

Σκορπούν τον φόβο ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο γεωγραφικά μέτωπο του πολέμου. Ο εχθρός μπορεί να απειλήσει τον στρατιώτη της πρώτης γραμμής και τον φιλήσυχο πολίτη στο Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται για τους κατοίκους της Μόσχας.

Επόμενα οι κοινωνίες πρέπει να συνεργαστούν με τις κρατικές αρχές και να προετοιμάζονται για το χειρότερο. Να έχουν έτοιμο το σακίδιο των 72 ωρών, με τα είδη πρώτης ανάγκης και πρώτων βοηθειών γιατί οι κρατικές υποδομές μπορεί να κτυπηθούν ή να αργήσουν να αντιδράσουν.

Υπονοεί βέβαια ο Ρούτε ότι οι κοινωνίες πρέπει να είναι πειθήνιες στην πολιτική των κυβερνήσεων γιατί δεν μπορεί να διεξαχθεί πόλεμος χωρίς πειθαρχία και συμμόρφωση στις οδηγίες των κυβερνήσεων.

Κάθε άποψη που είναι αντίθετη με αυτόν τον πόλεμο θα θεωρείται προδοτική και κάθε ένας που την εκφράζει κινδυνεύει να θεωρηθεί φίλος του Πούτιν ή στην καλύτερη περίπτωση ανόητος.

Οι λαοί όμως των κυρίαρχων κρατών της Ευρώπης έχουν διαφορετική γνώμη.

Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις του Νοε. 2026, ο Μακρόν έχει αποδοχή μόλις 14% και βρισκόμαστε 150 μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές. Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς έχει μικρότερη αποδοχή 11%. Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Μπέρναμ 21% και μόνο η Μελόνι στην Ιταλία έχει αποδοχή 41%.

Υποτίθεται ότι ο Ρούτε εκφράζει την πολιτική αυτών των ηγετών, με την χαμηλή όμως δημοτικότητα στους λαούς τους.

Αφού τα οικονομικά πειράματα του Ντραγκι και της φον ντερ Λαιεν με την «οικονομία πολέμου» που θα έδινε αέρα σε όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία, απέτυχαν, ήρθε η σειρά του εκφοβισμού με τα σακίδια των 72 ωρών και το «είμαστε όλοι στόχοι».

Οι κύκλοι της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ εκτιμούν (περισσότερο σαν προφητεία παρά σαν εκτίμηση με στοιχεία) ότι το 2028 θα έχουμε πόλεμο με την Ρωσία. Ήδη οι τριβές στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα έχουν αρχίσει με αναχαιτίσεις ρωσικών drones ενώ είναι φανερό ότι η Βρετανία και το «βαθύ Αμερικανικό κράτος/CIA» στηρίζει την Ουκρανία με δορυφορική πληροφόρηση για προσβολή των ρωσικών γραμμών μεταφοράς ενέργειας στη Μεσόγειο ή μεταφοράς όπλων στην Αφρική (χώρες Σαχέλ) μέσω λιμανιών της ανατολικής Λιβύης.

Την πρωτοβουλία για ενίσχυση της Ουκρανίας έχουν η Γερμανία με πυραυλικά συστήματα και άρματα μάχης ενώ τελευταία στέλνει τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Lynx και η Βρετανία επίσης με πυραυλικά συστήματα Storm Shadow και δορυφορική υποστήριξη. Η Γαλλία υποστηρίζει με πυροβολικό αλλά τα τεράστια χρέη της την εμποδίζουν σε μεγάλα πακέτα βοήθειας.

Η απομάκρυνση των ΗΠΑ από την Ευρώπη στρατιωτικά αλλά και πολιτικά καθώς η πολιτική Τραμπ θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι εμπόδιο στους παγκόσμιους σχεδιασμούς, δίνει χώρο και ελπίδες στη Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία να θυμηθούν την παλαιά ιστορία των διεκδικήσεών τους. Οι πρώτες με τον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-56) όταν προσπάθησαν να αποτρέψουν την Ρωσία να επεκταθεί σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν ήδη υπό κατάρρευση.

Η τελευταία προκάλεσε στη Ρωσία 27 εκατομ. νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, μόνο στον Β’ Π.Π.

Η αντίληψη της «ολοκληρωτικής απειλής» και επόμενα της ανάγκης για «ολοκληρωτική άμυνα» σημαίνει καταστολή και κυνήγι της διαφορετικής άποψης σε κάθε αντικυβερνητική θέση και πρωτοβουλία.

Σημαίνει μεταφορά κονδυλίων από κοινωνικά προγράμματα σε εξοπλισμούς, κάτι που ήδη γίνεται και επιπλέον αυτές τις μέρες εγκρίνεται το πρώτο πακέτο 45 δις για το 2027 από την Ε.Ε. στην Ουκρανία.

Σημαίνει απαγορεύσεις κάθε είδους στην πολιτική έκφραση και δραστηριότητα.

Δυστυχώς στα σημερινά δεδομένα, η «ολοκληρωτική απειλή» αν υλοποιηθεί, άσχετα ποιος θα ρίξει την πρώτη σφαίρα, σημαίνει «ολοκληρωτική καταστροφή» για την Ευρώπη, τουλάχιστον.

Επειδή από καμία πλευρά δεν υπάρχουν οι συμβατικές δυνάμεις που μπορεί να καταλάβουν έδαφος όπως στον Β’ Π.Π. θα οδηγηθούν σε ευρεία χρήση πυραυλικών συστημάτων. Αυτό θα συνεχιστεί με πυρηνικά όπλα, στην αρχή τακτικά και στη συνέχεια στρατηγικά, μεγάλης ισχύος. Δηλαδή στην απόλυτη καταστροφή όλων των εμπλεκομένων.

Στη χώρα μας οι κίνδυνοι πλησιάζουν όλο και κοντύτερα μια και η κομβική της θέση συνδέει τις παγκόσμιες θαλάσσιες γραμμές εφοδιασμού προς Μέση Ανατολή, Αφρική και Μαύρη Θάλασσα, των οποίων ο έλεγχος αμφισβητείται από τους μεγάλους ανταγωνιστές και τους εμπολέμους. Είναι φανερό ότι η ανυπαρξία πραγματικά πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής με όλες τις κυρίαρχες χώρες και η μονομερής ευθυγράμμιση μας βάζει σε κινδύνους.

Οι λαοί οφείλουν να αντιδράσουν προτού οι θερμοκέφαλοι ηγέτες και οι ανταγωνισμοί οδηγήσουν την «πολιτισμένη» Ευρώπη (μαζί και τη χώρα μας) στην καταστροφή.

(Ο Ν. Τόσκας είναι υποστράτηγος ε.α. και πρώην υπουργός)