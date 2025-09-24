Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε στην πορεία αποχωρήσεις από τη διαδικασία, αν η πλειοψηφία της εξεταστικής δεν λειτουργήσει διαφορετικά.

Καμία έκπληξη. Η εξεταστική επιτροπή που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα ρίξει άπλετο φως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (βάλτε γυαλιά ηλίου για να μην πάθετε καμιά ζημιά) ξεκίνησε όπως ακριβώς περίμεναν οι περισσότεροι κι απ’ ό,τι φαίνεται έτσι θα συνεχίσει. Η πλειοψηφία θα κάνει αυτό που γουστάρει. Εφτιαξε μονοκομματικό προεδρείο, θα καλεί όποιους μάρτυρες θέλει ακόμη κι αν δεν βρίσκονται στη ζωή, θα αποκλείει όποιους μάρτυρες θεωρεί επικίνδυνους και είναι κρίσιμοι κρίκοι στην υπό διερεύνηση υπόθεση, θα προβοκάρει με προκλητικές ερωτήσεις όσους εκτιμά ότι είναι ευάλωτοι και μπορεί να ενοχοποιήσουν πολιτικούς αντιπάλους του μεγάρου Μαξίμου για να πέσουν οι ίδιοι στα μαλακά, θα προστατεύει, ρυθμίζοντας τη διαδικασία, παράγοντες που προέρχονται από τις τάξεις της και το βιογραφικό τους έχει μπόλικες γκρίζες σελίδες, θα δημοσιοποιεί εκείνα τα έγγραφα που δεν θίγουν την κυβέρνηση, θα ξεσκονίζει παλιές υποθέσεις για να ενισχύσει τη θεωρία της περί χρόνιων προβλημάτων και κακοδαιμονιών στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στο πεδίο των επιδοτήσεων. Με λίγα λόγια θα κάνει τα πάντα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η τεχνογνωσία της σε τέτοιου τύπου ζητήματα είναι πλούσια. Υποκλοπές, σκάνδαλο Novartis, έγκλημα Τεμπών, απευθείας αναθέσεις (ρεκόρ), στρατιά μετακλητών (κι εδώ ρεκόρ) και άλλες… ωραίες ιστορίες.

Το έκανε φανερό από την πρώτη στιγμή. Απέρριψε τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθούν να καταθέσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να δούμε αν γνώριζε και σε ποιο βάθος το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (αυτός μονίμως παρίσταται, χαιρετίζει και γνώση δεν έχει για τα στραβά που συμβαίνουν), ο κ. Μυλωνάκης για να πει (λέμε τώρα) τι περιείχε εκείνο το υπόμνημα που είχε λάβει, το οποίο αυτός βάφτισε σημείωμα άνευ σημασίας, άλλοι πρώην και νυν υπουργοί, ο «Φραπές», ο «Χασάπης», η κυρία με τη Φεράρι και διάφοροι τύποι που φέρεται να έχουν εισπράξει ποσά για βοσκοτόπια που δεν είχαν και για αιγοπρόβατα που δεν ήταν στις περιοχές τους αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Είχαν προβλέψει με ακρίβεια την εξέλιξη. Επέμεναν στη σύσταση προανακριτικής, είχαν χαρακτηρίσει την εξεταστική πλυντήριο για να ξεπλύνει η κυβέρνηση την ποινικώς κολάσιμη εμπλοκή της και απειλούσαν ότι δεν θα πάρουν μέρος στις εργασίες της. Το σκέφτηκαν, το συζήτησαν στα καθοδηγητικά όργανά τους, υπήρξαν φωνές που πρότειναν την αποχώρηση, αλλά τελικώς οι ηγεσίες τους αποφάσισαν τη συμμετοχή χωρίς πάντως να έχουν μια πειστική απάντηση στο ερώτημα «αφού καταγγέλλουμε τη διαδικασία γιατί παίρνουμε μέρος και τη νομιμοποιούμε;». Το επισημαίνει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης στην ανάρτησή του: «Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι προϊόν παράνομης απόφασης για την απόρριψη προανακριτικής (διαβόητη επιστολική ψήφος), που ελήφθη με καταστρατήγηση της κοινοβουλευτικής τάξης και νομιμότητας. Η αντιπολίτευση όφειλε να μη συμμετάσχει για να μη νομιμοποιεί αθλιότητες».

Αυτό που τελικώς μέτρησε ήταν η απόφαση της Πλεύσης Ελευθερίας να μην αποχωρήσει. Τα άλλα κόμματα έκριναν ότι αν αυτά απουσιάσουν, θα κερδίσει τη μερίδα του λέοντος από την πίτα της δημοσιότητας η Πλεύση Ελευθερίας και θα εμφανιστεί ως το κόμμα που σηκώνει το βάρος της αντίστασης στις άθλιες πρακτικές της κυβέρνησης. Κι αυτό δεν το θέλουν γιατί υπάρχουν και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν να τα απογοητεύουν. Μπορεί να έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις στην περίπτωση που προκύψει νέα δικογραφία από την Εισαγγελία της Ευρώπης. Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε στην πορεία αποχωρήσεις από τη διαδικασία, αν η πλειοψηφία της εξεταστικής δεν λειτουργήσει διαφορετικά.

(Ο Τάσος Παππάς είναι δημοσιογράφος-Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την «Εφημερίδα των Συντακτών»)