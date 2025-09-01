Games
Οι Αθηναίοι ψήφισαν για την Βασιλίσσης Όλγας τον Οκτώβρη του 2023

Οι Αθηναίοι ψήφισαν για την Βασιλίσσης Όλγας τον Οκτώβρη του 2023
Η ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μπακογιάννης πρέπει να αποδεχτούν την εκλογική ήττα στο Δήμο Αθηναίων έστω δύο χρόνια μετά και να σεβαστούν τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής που ψήφισαν οι δημότες της Αθήνας.

Πάμε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στην πόλη πριν μπλέξουμε με τα κομματικά και τα παραταξιακά.

Το κλείσιμο της Βασιλίσσης Όλγας επί «μεγάλου περιπάτου» είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κίνησης και πρόσβασης στις γειτονιές τους, για κατοίκους και του Παγκρατίου και της Πλάκας, στην Ανοιχτή Πόλη δεχόμασταν συνέχεια παράπονα από κατοίκους για απίστευτη ταλαιπωρία και ήταν και είναι όντως έτσι. Το κλείσιμο του δρόμου στην τελική εκδοχή που είχε επεξεργαστεί η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, ήταν κλείσιμο μόνο για τους κατοίκους της πόλης. Ο δρόμος θα είχε τμήμα πεζοδρόμου και λωρίδες που θα είχαν κανονικότατα κυκλοφορία ΙΧ για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση του tennis club και του καφέ του Ζαππείου, θα ήταν δηλαδή ένας δρόμος δεσμευμένος για την ιδιωτική πρόσβαση προς αυτές τις χρήσεις.

Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, δεν είναι η κατάργηση επομένως ενός πεζοδρόμου, αλλά η αυτονόητη δυνατότητα και των κατοίκων της πόλης να χρησιμοποιούν τις λωρίδες κίνησης που είχαν δεσμευθεί για κλειστή, ιδιωτική χρήση. Αυτή τη στιγμή το άνοιγμα γίνεται στη βάση μιας κυκλοφοριακής μελέτης που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε. Από τη μελέτη προκύπτει αποσυμφόρηση του ευρύτερου δικτύου, με την Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Η Βασιλίσσης Όλγας στην σημερινή της εκδοχή (Δούκας) που υλοποιείται με το άνοιγμα, θα είναι τελικά ένας άξονας που θα περιλαμβάνει μια ευρεία, ποιοτική αρχιτεκτονικά διαμόρφωση για την κίνηση των πεζών, και παράλληλα σε αυτή λωρίδες που θα εξυπηρετούν τα ΜΜΜ και την ήπια κίνηση οχημάτων κατοίκων της πόλης, αντί μόνο χρηστών του tennis club και του καφέ του Ζαππείου.

Ταυτόχρονα η η μελέτη υπολογίζει ετήσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 156 τόνους, «που είναι ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

Όλα αυτά είναι απολύτως λογικά και θα είχαν γίνει χωρίς κυβερνητικές αντιστάσεις αν δεν έμπλεκε η αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη και του κ. Μπακογιάννη.

Όλα αυτά πολιτικά έχουν κριθεί στις εκλογές του 2023 καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε δεσμευτεί προεκλογικά και υπερψηφίστηκε μεταξύ άλλων και γι αυτό το κομβικό για τη ζωή της πόλης ζήτημα. Όλα αυτά τα συζητήσαμε μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των αυτοδιοίκητων εκλογών οι παρατάξεις του Χάρη Δούκα (Αθήνα ΤΩΡΑ) και η Ανοιχτή Πόλη και έτσι αποφασίσαμε ως να υποστηρίξουμε ως Ανοιχτή Πόλη τον συνδυασμό «Αθήνα ΤΩΡΑ» στον δεύτερο γύρο των εκλογών απέναντι στον κ. Μπακογιάννη.

Τι συμβαίνει τώρα και έχουμε μπλέξει… Η ΝΔ αρνείται να αποδεχτεί την εκλογική της ήττα στο Δήμο Αθηναίων δύο χρόνια μετά. Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης που βάζει τρία υπουργεία να παρέμβουν στην υπόθεση του ανοίγματος της Βασιλίσσης Όλγας παρά την αντίθετη άποψη του Δήμου Αθηναίων είναι πρωτόγνωρες για ευρωπαϊκή χώρα και συνιστά άλλο έναν στραγγαλισμό της Αυτοδιοίκησης.

Αρνούνται στην πράξη ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει έχει αυτονομία και αρμοδιότητα για τα ζητήματα που αφορούν την πόλη. Αυτό που συμβαίνει δεν έχει προηγούμενο. Δεν θυμάμαι οι υπουργοί σε προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΝΔ να μπαίνουν ανάχωμα σε σχέδια που αφορούσαν αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης, σε ζητήματα που έχουν κριθεί σε εκλογές. Η κυβέρνηση λες και έχει λύσει όλα τα άλλα προβλήματα ασχολείται πως θα εμποδίσει τη Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι που είχε δεσμευτεί. Την ίδια στιγμή η παράταξη του κ. Μπακογιάννη δεν τοποθετήθηκε αν δεσμεύεται ότι θα επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις (ρυθμίσεις Μπακογιάννη) αν στο μέλλον γίνει Δημοτική Αρχή.

Η ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μπακογιάννης πρέπει να αποδεχτούν την εκλογική ήττα στο Δήμο Αθηναίων έστω δύο χρόνια μετά και να σεβαστούν τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής που ψήφισαν οι δημότες της Αθήνας. Ξεκάθαρα δίπλα στη Δημοτική Αρχή της Αθήνας και σε όλους τους Δημάρχους που αγωνίζονται για ακηδεμόνευτη αυτοδιοίκηση. Όσο δεν κατανοεί ο κ. Μητσοτάκης τι συνέβη στην Αθήνα το 2023, τόσο δυναμώνει η ιδέα η ρωγμή της Αθήνας να γίνει το παράδειγμα για την απαλλαγή της χώρας.

(Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Ανοιχτή Πόλη, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ)

