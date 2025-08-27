Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Opinions

Γιατί η αξιοκρατία είναι «δεξιά»

Image of Γιώργος Σιακαντάρης Γιώργος Σιακαντάρης
Γιατί η αξιοκρατία είναι «δεξιά»
Πρώτον κάθε άνθρωπος αξίζει μια θέση στην κοινωνία ανεξαρτήτως γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και δεύτερον, και σπουδαιότερο, η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων, πολλές φορές είναι υπονομευμένη από την αφετηρία της.

Αν υπάρχει μια έννοια στη «δημόσια αγορά» που δεν αμφισβητείται από κανέναν ή σχεδόν από κανέναν, είναι αυτή της αξιοκρατίας. Από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά, περνώντας από το Κέντρο, όλοι κάνουν μια στάση στο καφενείο της αξιοκρατίας για να πιούν τον καφέ τους. Κανένας από τους πολιτικούς, όλους του φάσματος, δεν υπάρχει που να μη ορκίζεται στην αξιοκρατία. Θα έλεγα μάλιστα πως στους έλληνες σοσιαλδημοκράτες κάνει τη μεγαλύτερη θραύση. Η απάντησή τους στο «κράτος της Δεξιάς» είναι το κράτος της αξιοκρατίας, που φυσικά θα είναι το δικό τους κράτος. Ούτε μια στιγμή δεν αναρωτιούνται, αν το κράτος της Δεξιάς είναι το κράτος των κομματικά άξιων, όπως αυτό αναδεικνύεται από την ιδεολογία της αξιοκρατίας.

Στενά συνδεδεμένη με την έννοια της αξιοκρατίας είναι και η έννοια «της ισότητας των ευκαιριών», η οποία και αυτή παρουσιάζεται ως σοσιαλιστική επαγγελία. Ούτε μια στιγμή δεν αναρωτιούνται, όλοι αυτοί οι «σοσιαλιστές», αν και συχνά τον επικαλούνται, αν έχει δίκιο ο Μάικλ Σαντέλ, όταν γράφει πως «η ρητορική της ευκαιρίας συμπυκνώνεται στο σύνθημα ότι όσοι εργάζονται σκληρά και ακολουθούν τους κανόνες θα πρέπει να μπορούν να ανελιχθούν «όσο τους επιτρέπει το ταλέντο τους» (Michael J. Sandel, Η τυραννία της αξίας, Τι έχει απογίνει το κοινό καλό; Μτφ: Μιχάλης Μητσός, Πόλις, 2022, σ. 41). Η έννοια της αξιοκρατίας συνεπάγεται την κοινωνία των «άξιων», όχι των ελεύθερων, πολιτών. Οι υπόλοιποι, είναι οι ανάξιοι, κατά Ζίγκμουντ Μπάουμαν τα «ανθρώπινα απορρίμματα» ή «οι περιττοί άνθρωποι» ή οι κατά Ουγκώ «Άθλιοι». Αυτοί που δεν μπορούν να καταναλώνουν άλλο ή αυτοί που ποτέ στη ζωή τους δεν ήταν καταναλωτές. Μόνο ευκαιρίες υπάρχουν και εδώ οι άξιοι επικρατούν. Οι υπόλοιποι; Όπου φτωχός και η μοίρα του. Οι ανισότητες παράγουν ευημερία, η ισότητα την εμποδίζει. Να τι ακριβώς μάς λέει η έννοια της «αξιοκρατίας». Να γιατί αυτή είναι μια δεξιά έννοια. Σίγουρα για πολλούς όταν λέμε «αξιοκρατία» σημαίνει πως όσοι αξίζουν, κατακτούν τη θέση που τους αξίζει και δεν τους κλέβουν αυτή τη θέση οι «φραπέδες» του όποιου κυβερνώντος κόμματος». Τι καλύτερο, τι πιο «αξιοκρατικό» απ’ αυτό; Και όμως πόσο «ψέμα» κρύβεται εδώ; Γιατί πρώτον κάθε άνθρωπος αξίζει μια θέση στην κοινωνία ανεξαρτήτως γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και δεύτερον, και σπουδαιότερο, η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων, πολλές φορές είναι υπονομευμένη από την αφετηρία της. Και εδώ μια σοσιαλδημοκρατική, αριστερή, πέστε την όπως θέλετε, αφήγηση δεν μπορεί ν’ αγνοεί πως «οι άξιοι», δεν είναι πάντα αυτοί που αξίζουν. Οι κοινωνίες της σύγκλισης των αφετηριών στέκονται απέναντι σε κάθε «αξιοκρατική» ιδεολογία.

ΥΓ: Αυτή τη στιγμή διαβάζω σε μια πληρέστατη μετάφραση τους Άθλιους του Ουγκώ (Μετάφραση Ωρίων Αρκομάνης – Gutenberg). Όσο και αν μια συντηρητική δεξιά αντίληψη θέλει να μας πείσει πως αυτό το έργο είναι ξεπερασμένο, μια που σήμερα δεν πας φυλακή για την κλοπή μιας φρατζόλας ψωμιού, το πρόβλημα με τους «άθλιους» των αγορών, αν και διαφορετικού επιπέδου, ποσοτικά, όχι ποιοτικά, παραμένει ίδιο. Η «αξιοκρατία» συμβάλλει σ’ αυτό.

(Ο Γιώργος Σιακαντάρης είναι δρ κοινωνιολογίας και συγγραφέας- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Τα Νέα")

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

«Παλιά συνταγή» η πάλη κατά των ανισοτήτων;

«Παλιά συνταγή» η πάλη κατά των ανισοτήτων;

Opinions
Υπάρχουν εισαγγελείς στο Λουξεμβούργο, αλλά…

Υπάρχουν εισαγγελείς στο Λουξεμβούργο, αλλά…

Opinions
Το κόμμα έχει πάντα δίκιο

Το κόμμα έχει πάντα δίκιο

Opinions
Γιώργος Σιακαντάρης: Διαχωριστικές γραμμές χωρίς αναδιανομή;

Γιώργος Σιακαντάρης: Διαχωριστικές γραμμές χωρίς αναδιανομή;

Opinions

NETWORK

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

healthstat.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

healthstat.gr
Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

healthstat.gr
Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

healthstat.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr