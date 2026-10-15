Επιταχύνεται η αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, πάνω από 400 εκατ. βαρέλια συνολικά.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε να διαθέσει στην αγορά το συντομότερο δυνατόν περισσότερα από 20 εκατ. βαρέλια diesel και ποσότητες πετρελαίου που απομένουν από την αποδέσμευση- ρεκόρ των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο, προκειμένου να ενισχυθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και να ελεγχθούν οι τιμές που έχουν εκτοξευθεί.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΟΕ, στον οποίο συμμετέχουν 32 χώρες, συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη, για την κλίμακα και τον χρόνο αποδέσμευσης των αποθεμάτων. «Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΟΕ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει την υλοποίηση της Συλλογικής Δράσης του Μαρτίου 2026, ως απάντηση στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε. Τον Μάρτιο οι χώρες- μέλη είχαν δεσμευθεί να αποδεσμεύσουν περισσότερα από 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, τα μέλη «συμφώνησαν να επιταχύνουν την αποδέσμευση των ποσοτήτων που απομένουν, έχοντας καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατ. βαρελιών diesel το συντομότερο δυνατό».

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Τα 20 εκατ. βαρέλια diesel είναι λιγότερα από την ποσότητα των 50 εκατ. βαρελιών που είχε εξεταστεί, σύμφωνα με πηγή του Reuters. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο είχε μεταδώσει πληροφορίες πως οι κυβερνήσεις της ΕΕ συζητούσαν μια γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών diesel και άλλων τόσων αργού πετρελαίου, από τα μέλη του ΔΟΕ.

Ο Οργανισμός, που συντονίζει την αποδέσμευση πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης των βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών, ανέφερε ότι κάποια μέλη του ήδη έχουν διαθέσει μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές για τις οποίες είχαν δεσμευτεί τον Μάρτιο, ενώ άλλα κράτη σχεδιάζουν να κάνουν το ίδιο. Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, μέχρι στιγμής έχουν αποδεσμευτεί περίπου 330 εκατ. βαρέλια.

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Η Ουάσινγκτον ανέφερε στα άλλα μέλη του ΔΟΕ ότι τα τρέχοντα σχέδια για αποδέσμευση αποθεμάτων δεν επαρκούν για να περιορίσουν την άνοδο των τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Επίσης, την Πέμπτη η Ισπανία ανακοίνωσε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα αποδεσμεύσει 4,4 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά της. Μέχρι στιγμής έχει αποδεσμεύσει 3,7 εκατ. από τα 11,5 εκατ. βαρέλια για τα οποία είχε δεσμευθεί τον Μάρτιο.

Πηγή: Reuters