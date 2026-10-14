Το κονδύλι για τους παράκτιους αλιείς αφορά σε ζημιές που προκαλούν στα δίχτυα προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης για τους αλιείς που περιλαμβάνουν επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο αλιευτικού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και κονδύλι 15 εκατ. ευρώ για ζημιές στα δίχτυα.

Η νέα δράση για τους παράκτιους αλιείς αφορά σε ζημιές που προκαλούν στα δίχτυα προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στις 16 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων για τον εκσυγχρονισμό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, στο πλαίσιο δράσης συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το υπουργείο ανέφερε ότι στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία για το πλαίσιο στήριξης της αλιείας την περίοδο 2028-2034. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα χρηματοδότησης της ανανέωσης και αναβάθμισης του αλιευτικού στόλου.

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Σχινάς ανέφερε πως «όπως έχουμε πει από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, η στήριξη των αλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Μετά τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για το 5μηνο Απριλίου-Αυγούστου, προχωράμε σε μία ακόμα γενναία αύξηση της επιδότησης, σύμφωνα με την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού, στα 40 λεπτά για το 2μηνο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου».

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Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση «ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των χιλιάδων παράκτιων ψαράδων, με νέα δράση ύψους 15 εκατ. ευρώ για να τους αποζημιώσουμε για τις ζημιές στα δίχτυα τους, μεταφέροντας πόρους από άλλες δράσεις. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Στηρίζουμε έμπρακτα τους αλιείς, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, εξαντλούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας».