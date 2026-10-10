Αλιείς: Νέα μέτρα για τους αλιείς προανήγγειλε ο Σχοινάς - Τι είπε για τα 50 λεπτά

Πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους αλιείς προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, την ώρα που το αυξημένο κόστος των καυσίμων επιβαρύνει σημαντικά τον κλάδο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, ο κ. Σχοινάς αναγνώρισε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς και αποκάλυψε ότι, έπειτα από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, εξετάζεται πρόσθετη παρέμβαση για την ανακούφισή τους.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης, ωστόσο οι πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση καθιστούν αναγκαία την εξέταση νέων μέτρων.

Στο τραπέζι επιδότηση μεγαλύτερη των 32 λεπτών

Βασικό αίτημα των αλιέων αποτελεί η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο στα 50 λεπτά, καθώς εκτιμούν ότι τα 32 λεπτά που έχουν ανακοινωθεί δεν επαρκούν για την κάλυψη του αυξημένου λειτουργικού κόστους.

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προσεγγίσει το συγκεκριμένο ποσό, ο Μαργαρίτης Σχοινάς απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, επιβεβαίωσε όμως ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το οικονομικό επιτελείο.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η επόμενη παρέμβαση θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις: στην περαιτέρω ενίσχυση για την αγορά καυσίμων και στην αξιοποίηση πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων.

«Είναι σαφές ότι θα φτάσουμε παραπέρα από εκεί που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει προηγουμένως να έχει κοστολογηθεί, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ύψος της ενίσχυσης ή τον χρόνο ανακοίνωσής της.

Ενισχύσεις για τα δίχτυα και ανανέωση των αλιευτικών σκαφών

Πέρα από το πετρέλαιο, εξετάζεται η ανακατανομή διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος αλιείας, ώστε να καλυφθούν και ζημιές που έχουν υποστεί οι επαγγελματίες στα δίχτυα τους.

Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στις δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αλιευτικού στόλου, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους πιο γερασμένους στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αναβάθμισης των σκαφών και αντικατάστασης παλαιών μηχανών, παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας.

Οι σχετικές πρωτοβουλίες συνδέονται με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές συζητήσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ κρίσιμες θεωρούνται οι αποφάσεις της επόμενης Συνόδου Κορυφής.